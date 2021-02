Affidate agli uffici del settore Lavori pubblici una serie di progettazioni definitive finalizzati all’inserimento nei programmi di finanziamento per l’anno 2021 della struttura del Commissario di governo contro il dissesto idrogeologico nella regione Sicilia.

Il dirigente Domenico Lombardo ha individuato i funzionari, che dovranno occuparsi della predisposizione dei vari atti, un gruppo di lavoro, del quale fanno parte gli ingegneri Tommaso La Malfa e Francesco Di Maio e l’architetto Carmelo Dragà.

Le opere in questione sono diverse: dai lavori di recupero urbanistico ed ambientale con relativa rifunzionalizzazione della fascia costiera per la realizzazione dell’itinerario turistico Tono-Tonnarella, agli interventi di messa in sicurezza della parete rocciosa del Castello (3° stralcio funzionale) e del costone roccioso sovrastante la “Ngonia” del Tono, comprese le parti sottostanti di via Manica, al sistema di convogliamento delle acque meteoriche della Piana di Milazzo, per la messa in sicurezza del territorio comunale; tutte opere, sottolinea l’Amministrazione, già inserite nel Piano triennale delle opere pubbliche e per le quali avere il progetto definitivo è fondamentale per intercettare le risorse che saranno messe a disposizione dei Comuni.