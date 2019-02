Nozziamoci Magazine, festeggia il primo anno, raggiungendo più di 20.000 utenti.

Nozziamoci.it sta per compiere il primo anno di vita, lo fa raggiungendo un primo obiettivo, grazie alla professionalità di un’azienda che si sta facendo spazio, nel mondo del magazine online che ogni giorno tiene informati i propri utenti su tutto ciò che la moda, il make Up, l’arredamento, la cucina e il wedding propongono. Questo è solo il primo obiettivo, ci dice il direttore marketing della testata online che con tutta la redazione, ha voluto dare un impronta genuina e libera, in un settore talvolta troppo rigido!

Nozziamoci Magazine, nasce non solo per informare, soprattutto per accompagnare gli utenti nella scelta e nell’acquisto di un prodotto. Il primo Magazine che si rivolge direttamente all’utente finale, con redazionali unici e stilati in modo semplice e comprensibile, immagini grandi di ottima qualità soprattutto naturali. Il progetto di Nozziamoci Magazine è quello di trasmettere realtà pura, entrambe le redazioni seguono le rubriche presenti nel magazine in piena libertà e non sono mai di parte, questo uno dei punti fondamentali della testata online che ha riscosso un gradito successo nel cuore dei lettori.

Non un semplice Magazine ma qualcosa di più che oltre ad essere di compagnia, potesse essere anche utile, così è nata l’idea di offrire un servizio di assistenza clienti, un vero e proprio customere care che accompagna gli utenti, nella scelta del punto vendita oppure nell’acquisto online di un bene o servizio, il tutto in modo completamente gratuito. Sconti, promozioni, sfilate, presentazioni oppure nuove proposte, il tutto gestito direttamente in Italia, chi si mette in contatto con le redazioni non aspetta le ore al telefono, ma riceve un’assistenza immediata e molto gradita.

Nozziamoci.it nasce per dare un servizio completo agli utenti, ai quali ogni giorno viene proposto solo contenuto che rispecchi in pieno la qualità, rispondendo alle esigenze ed alle domande dei consumatori. Un’azienda che della comunicazione ne ha fatto un progetto che le permette di raggiungere più di 20.000 utenti univoci giornalieri, con professionisti esperti in marketing digitale e comunicazione integrata, che ogni giorno realizzano i progetti migliori per business nazionali ed internazionali. Ci sono nuovi obiettivi? Certo, ci risponde il direttore marketing, nuove rubriche e nuove collaborazioni! Raggiunto il primo obiettivo si lavora immediatamente per il secondo, siamo ambiziosi e molto professionali, questo ci permetterà di crescere! Allora non ci resta che attendere i nuovi propositi di Nozziamoci, un’azienda in continua crescita.