A seguito di un preciso atto d’indirizzo dell’Amministrazione, gli uffici del settore Ambiente hanno pubblicato una manifestazione d’interesse, finalizzata a verificare la disponibilità di operatori economici interessati all’installazione di due distributori automatici per l’erogazione d’acqua pubblica, da collocare nelle piazze, “Impastato” in località Ciantro e “Campanile”, in località San Pietro.

Sulla scorta delle istanze presentate (il termine scadrà lunedì) si procederà ad esperire la gara, che verrà aggiudicata valutando la migliore proposta economicamente più vantaggiosa sulla base d’una serie di elementi. Sensibilizzare la cittadinanza in tal senso – afferma l’Amministrazione – comporterà una minore produzione di materie plastiche e nel contempo promuoverebbe il concetto di eco-sostenibilità, educando all’uso delle bottiglie di vetro in luogo di quelle di plastica con una notevole riduzione dei costi di smaltimento di quest’ultime e ciò anche nell’ottica di trasformare Milazzo in una città “plastic free”.

Per il report quotidiano Covid-19 sono sette i nuovi positivi registrati oggi a Milazzo. Il totale dunque sale a 272. Se togliamo i guariti di giornata (cinque), il dato è di 267, ma questo vale solo per la statistica, perché la lettura conferma che il virus è ancora presente sul territorio cittadino. Importante sarà registrare il dato di lunedì 18: sabato e domenica infatti l’Asp non fornisce i dati al Comune di Milazzo e quindi il nuovo aggiornamento avverrà tra 72 ore.