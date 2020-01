Assegnati nella notte i prestigiosi Screen Actors Guild Awards (SAG), i premi con cui il sindacato degli attori cinematografici e televisivi elegge le migliori interpretazioni dell'anno. I verdetti di questo riconoscimento sono molto attesi perchè molto spesso anticipano le scelte degli Academy Awards nell'assegnazione degli Oscar nel comparto attoriale.

Quest'anno sono stati confermati tutti e 4 i favoriti agli Oscar: Renee Zellweger per il biopic Judy, Joaquin Phoenix per il vincitore del Leone d'oro all'ultimo Festival di Venezia Joker, Brad Pitt per il vincitore del Golden Globe C'era una volta a Hollywood e Laura Dern per il film protagonista dei Gotham Awards Marriage Story.

La categoria del Miglior cast spesso anticipa il verdetto agli Oscar per il miglior film. Tale convergenza è avvenuta su 25 edizioni ben 11 volte. Quest'anno ha vinto il premio per il Miglior cast la pluripremiata pellicola sud-coreana Parasite di Bong Joon – ho che ha dominato l’Awards Season vincendo un numero impressionante di riconoscimenti.