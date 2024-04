Questo fine settimana ritorna in pista la MotoGP con il GP delle Americhe che si disputerà sui 5,5 Km del Circuit Of The Americas di Austin, in Texas.

Tra le sue caratteristiche una impressionante salita di 41 metri di dislivello al termine del rettilineo principale seguita da una curva a sinistra. Disegnato dal tedesco Hermann Tilke, la direzione di guida è antioraria e conta con un totale di 20 curve: 9 a destra e 11 a sinistra.

20 i giri da percorrere, per un totale di 110 Km, nella gara di domenica, che saranno ovviamente dimezzati invece nella gara sprint.



Questo il calendario del GP delle Americhe:

Venerdì 12 aprile

17:45-18:30 - Free Practice Nr. 1

22:00-23:00 - Practice

Sabato 13 aprile

17:10-17:40 - Free Practice Nr. 2

17:50-18:05 - Qualifying Nr. 1

18:15-18:30 - Qualifying Nr. 2

22:00 - Gara Sprint

Domenica 14 aprile

21:00 - Gara