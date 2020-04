Si è svolto lunedì 6 aprile il Consiglio dei Ministri n.39, iniziato a Palazzo Chigi alle 11.30 e terminato intorno alle 20, dopo una "pausa di riflessione" per trovare l'accordo nella maggioranza sui temi, sicuramente importanti all'ordine del giorno, riassunti di seguito:

Misure urgenti in materia di accesso al credito e rinvio di adempimenti per le imprese, nonché di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica e di disciplina dei termini in tema di consultazioni elettorali e di giustizia (PRESIDENZA - ECONOMIA E FINANZE);

Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato;

Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, nonché di adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta;

Attuazione della direttiva (UE) 2017/2110 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, relativa a un sistema di ispezioni per l'esercizio in condizioni di sicurezza di navi ro-ro da passeggeri e di unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea e che modifica la direttiva 2009/16/CE e abroga la direttiva 1999/35/CE del Consiglio;

Esame, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione, di leggi regionali;

DELIBERAZIONE A NORMA DELL'ARTICOLO 122, COMMA 9, DEL DECRETO-LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18 recante assegnazione di risorse al Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID -19;

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA recante autorizzazione al Ministero dell'istruzione ad assumere personale docente.







Queste le dichiarazioni dei ministri presenti in conferenza stampa che riassumono i termini delle misure approvate oggi.



Conte:"Con il decreto appena approvato diamo liquidità immediata per 400 miliardi di euro alle nostre imprese, 200 per il mercato interno, altri 200 per potenziare il mercato dell'export. E' una potenza di fuoco"."Abbiamo deliberato la sospensione di vari pagamenti fiscali e contributi e ritenute anche per i mesi di aprile e maggio"."Abbiamo adottato uno strumento molto efficace per tutelare tutte le imprese che svolgono una qualche attività di rilievo strategico. Attraverso il potenziamento del golden power potremo controllare operazioni societarie e scalate ostili non solo nei settori tradizionali, ma in quelli assicurativo, creditizio, finanziario, acqua, salute, sicurezza. E' uno strumento che ci consentirà di intervenire nel caso ci siano acquisizioni di partecipazioni appena superiori al 10% all'interno dell'Ue"."Lo Stato offrirà una garanzia perché i prestiti avvengano in modo celere, spedito. Potenzieremo il fondo centrale di garanzia per le pmi e aggiungiamo il finanziamento dello Stato attraverso Sace, che resta nel perimetro di Cassa depositi e prestiti, per le piccole e medie e grandi aziende".



Patuanelli:"Il governo ha inteso rispondere a un'esigenza assoluta delle imprese. Per le imprese con meno di 500 dipendenti abbiamo rafforzato lo strumento del fondo centrale di garanzia, che portiamo alla possibilita' di un prestito fino a 5 milioni di euro con la garanzia dello Stato al 90 per cento. Per le piccole imprese fino a 25 mila euro di prestito lo stato garantisce al 100 per cento. La procedura di erogazione del credito sarà immediata e priva di vincoli. Il governo garantisce affidamenti fino a 800mila euro con garanzia dello Stato fino al 90 per cento, ma si arriva al 100 per cento con la garanzia di Confidi. E' la misura più ampia di Europa".



Gualtieri:"Con il decreto odierno e con il Cura Italia, il Governo ha varato un intervento senza precedenti che mobilita 750 miliardi di risorse garantite dallo Stato".



Azzolina (contenuti del decreto scuola):

Il 18 maggio, la data spartiacque per la riapertura delle scuole. Per quanto riguarda la Maturità, gli studenti saranno tutti ammessi all'esame, ma non tutti potranno essere i promossi. Se non si tornerà a scuola, la maturità si svolgerà solo tramite prova orale che potrebbe essere svolta anche da remoto. Ad oggi, il 17 giugno, la Maturità inizia per tutti con il tema di italiano con le tracce stabilite dal Ministero; gli argomenti della seconda prova scritta li deciderà invece la commissione formata da soli membri interni, con presidenti esterni.Per gli studenti di elementari, medie o superiori che non devono sostenere esami si prevede l'ammissione all'anno successivo con una pagella reale, che fotograferà quando svolto dallo studente sia nel periodo precedente la chiusura delle scuole che in quello post chiusura, con voti che terranno quindi conto anche delle lezioni con la didattica a distanza.Chi avrà delle lacune, su indicazione del consiglio di classe, recupererà gli apprendimenti da inizio settembre: non si tratterà quindi di recuperare le insufficienze tramite un corso di recupero, ma di riprendere o approfondire la parte di programma fatta poco o male in questi mesi.