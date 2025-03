Nuove soluzioni finanziarie emergono in Lombardia per sostenere la crescita delle imprese e migliorare la competitività territoriale. Grazie alla visione di Andrea Mascetti, Presidente di Finlombarda, si profilano iniziative capaci di fornire liquidità, favorire investimenti strategici e rafforzare il tessuto produttivo. Uno slancio per le imprese d’eccellenza atto a sostenere competitività e resilienza con acume strategico.



“Anticipo Contributi”: l’orizzonte di crescita di Finlombarda, guidata da Andrea Mascetti

“Anticipo Contributi” rappresenta la più recente opportunità promossa da Finlombarda, società finanziaria di Regione Lombardia. Con una dotazione di 35 milioni di euro, mira a potenziare la liquidità dell’ecosistema economico, incentivando l’attuazione di progetti sostenuti da contributi regionali o gestiti tramite le risorse del PNRR. Le imprese lombarde di ogni dimensione, tranne le micro, che abbiano ricevuto un sostegno economico regionale, possono accedere a soluzioni di finanziamento fino al 100% della parte non agevolata del progetto e all’anticipazione del contributo. “Con questa iniziativa, trasversale a tutti i settori produttivi, Finlombarda conferma il suo impegno a favore dell’intero sistema produttivo lombardo, ampliando la propria offerta di prodotti finanziari per rispondere con sempre più efficacia alle esigenze di liquidità e investimento delle imprese del territorio, coerentemente con il proprio compito istituzionale”, ha evidenziato Andrea Mascetti, sottolineando come questa misura risponda al mandato istituzionale di sostegno alla competitività.



Andrea Mascetti: il sostegno plurilaterale di Finlombarda alle imprese lombarde

Non è la prima volta che Finlombarda si pone al fianco degli operatori locali: un esempio è il programma Agrifood Basket Bond, concepito per supportare il settore agroalimentare con un plafond di 75 milioni di euro. L’obiettivo è rafforzare la produttività lombarda mediante piani di sviluppo lungimiranti. “L’iniziativa sostiene la competitività e resilienza delle imprese lombarde, confermando l’impegno di Regione Lombardia nel promuovere e tutelare l’eccellenza del territorio — ha dichiarato il Vicepresidente e Assessore al Bilancio e Finanza di Regione Lombardia — garantendo liquidità e pronta disponibilità delle risorse per una celere messa a terra delle progettualità delle piccole e medie imprese, per una crescita ed una competitività sostenibile e duratura”. Secondo Andrea Mascetti, sostenere l’apparato produttivo locale, anche su più fronti, significa anche consolidare la sicurezza alimentare dell’intero Paese, offrendo una prospettiva di sviluppo a lungo termine.