Serie A: Monza-Inter 1-1



Primo tempo. Nessuna rete al termine dei primi 45 minuti di gioco tra Monza e Inter. I campioni d'Italia impongono la loro superiorità nella prima metà del primo tempo e sfiorano il vantaggio con Lautaro, Frattesi e Dimarco, imprecisi sotto porta.

Il Monza, dal canto suo, si difende con un certo ordine, anche se con qualche incertezza di troppo. Maldini è tra i pochi che prova a mettersi in mostra dalle parti di Sommer, mai veramente impegnato. Probabile nel secondo tempo l'ingresso di qualcuno dei tanti titolari in panchina tra i nerazzurri.



Secondo tempo. Tra Monza e Inter il pareggio in fin dei conti è il risultato più giusto.

I nerazzurri iniziano meglio, ma poi calano alla distanza. Privi di diversi titolari e con la testa alla partita di Champions contro il Manchester City i campioni d'Italia sono più volte imprecisi sotto porta. Così nel secondo tempo i padroni di casa prendono coraggio fino al vantaggio siglato da Dany Mota, uno degli entrati dalla panchina.

Nel finale l'Inter trova il pareggio con Dumfries, ma non basta per non perdere la testa della classifica.