Annunciati i vincitori dei prestigiosi EE British Academy Film Awards, i premi cinematografici britannici che hanno il potere di influenzare i membri votanti per gli Oscar.

Quest'anno ha trionfato il road movie di Chloé Zhao, Nomadland che ha vinto nelle categorie principali tra cui miglior film, miglior regia, miglior attrice (Frances McDormand) e miglior fotografia.

Tra i verdetti interessanti si fanno notare quello per il miglior attore assegnato ad Anthony Hopkins per la sua straordinaria prova nel dramma sulla demenza senile The Father, e quello all'attrice asiatica Youn Yuh-jung per Minari che le consente di confermare la sua leadership per gli Oscar nella categoria Miglior attrice non protagonista.