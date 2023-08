Una Cena IndimenticabileÈ ora di cena e il nostro Marty è a casa della sua vicina che lo sta ospitando dato che casa sua è temporaneamente inagibile.Marion: Marty è pronto, vieni, dimenticavo qui c'è anche un'altra lettera, prendila.Marty: Ancora? No per oggi può bastare, magari più tardi la aprirò. Ora buon appetito, spaghetti, i miei preferiti... mentre Bob e Molly mangiano rigorosamente a tavola i loro croccantini.Marty: Bob lasciala stare, mangia nel tuo piatto, non facciamo i maleducati e brutte figure, forza. Marion: Come li trovi sono di tuo gradimento? Marty: Sì, buoni, un po' piccanti, ma possono andare così.Marion: Guarda ho voluto provare quello spray che mi hai comprato ed è molto più comodo da usare del solito peperoncino. Marty: porta una mano alla fronte di nuovo serra gli occhi... comincia a ridere. Signora Marion quello spray non è per cucinare, serve solo per allontanare probabili aggressori! Ah ah ah...Marion: Scusa figliolo, non ho mai sentito di una cosa simile, la prossima volta quando mi porti qualcosa ascolto prima la spiegazione (e ride anche Marion). Ti voglio raccontare un particolare divertente. Quando ho chiamato i Pompieri la telefonata era molto disturbata, io gli dicevo abbiamo una seria perdita nel Palazzo, e di là mi hanno risposto. Signora lei ha una certa età se ha voglia di giocare le mandiamo i carabinieri a casa... che significa guardate abbiamo una vendita di sollazzo? Marty: ah ah ah... e Marion ride con lui. Marty: che cena indimenticabile!



Una Sensibile Abitudine Aiutare è il dono dei Grandi di animo ,la solidarietà è l'arma che non teme alcun contrasto e le situazioni che si presentano possono essere rivelatrici su chi abbiamo intorno , la vita è imprevedibile ,può farci facilmente inaridire ed è solo una sentita ricerca della nostra parte migliore che può portare benefici e produttività a tutti.Marty ha avuto un buon alleato nella signora Marion , ma nel signor Willis ,cinismo e poca considerazione ,modelli che incontreremo facilmente nella nostra vita ,ed ogni una di queste persone deve andare la nostra piena considerazione ,infine l'ospitalità e le buone maniere se in noi sono una sensibile abitudine possono fare d'antidoto non solo alle facili emarginazioni.L'educazione e l'educazione civica sono un segno distintivo a supporto di una formazione individuale, in assenza di sani principi facilmente imperano fenomeni scorretti come bullismo ,discriminazione, criminalità.Inerente a questo argomento proporrei un gran ritorno di educazione civica diffusa tra scuola ,media ,incentivi e nuove formule per reclutamento nei settori come volontariato e organizzazioni umanitarie.



Un Serio FondamentoDurante la notte , vari sono gli incubi per il nostro Marty , si gira e rigira sul divano fino a quando non cade sul pavimento i suoi cani si accostano e si addormentano con lui. Sono le 7 del mattino e la signora Marion già prepara il suo buon caffè.Marion: Buon Giorno Marty, si dorme bene sul pavimento? Mentre la mimica del viso è palesemente divertita, ti lascio qui un caffè mentre ti riprendi.Marty: Grazie, effettivamente non è il massimo dormire così. Ho avuto un sonno abbastanza agitato ma in mio soccorso sono arrivati loro due a scaldarmi.Marion: Sì, puoi ritenerti molto fortunato con questi due, hai letto quella lettera poi ieri Marty: ah la lettera è vero , tra un momento la apro il tempo di ricompormi. Appena esce dal bagno pettinato e ordinato ,Marty sorseggia il suo caffè ,sistema il divano e prende in mano la lettera. Il contenuto della lettera avverte Marty di un pericolo imminente che lui può evitare , indossando lui e Marion un giubotto Antiproiettile sempre. Inoltre ci sono dei soldi per sostenere le spese del mese corrente, più i soldi per i giubotti. Marty resta confuso e non sa se credere ad ogni parola della lettera, la calligrafia è diversa rispetto alla prima lettera di avvertimento, ma quel tempismo economico gli fa credere che la lettera abbia un serio fondamento, il pericolo è davvero cosi vicino a lui? Fatto sta che una leggera ansia lo accompagna .



La Realtà ha una Relazione con il nostro Riposo È risaputo dall'alba dei tempi che dormire bene aiuta la qualità della nostro corpo e la nostra mente, quando di fondo ci sono dei problemi , possiamo fare acrobazie notturne come il nostro Marty ,un sonno insufficiente riduce l'attenzione mette sotto tiro il sistema immunitario e tutta una serie di inconvenienti disturbano le nostre funzioni quotidiane, non è facile dare un buon rendimento durante il giorno se di fondo c'è un sonno frammentato e colmo di disturbi.Qui fuori si diffonde il condizionamento sull'alimentazione , beni di consumo e tutto il panorama che offre questo parco giochi, questo può spostarci da un sano equilibrio mentre la realtà pervade nella nostra mente . Questa è la mia ricetta a riguardo, non evadere mai da una consapevolezza sulle scelte che si fanno e questo ci aiuterà a dormire meglio, sopratutto su quelle decisioni in cui entrano in gioco la salute e i nostri nervi ,ogni uno di noi ha bisogno di trovare una sua strategia per evitare di alterarsi,in questo modo si parano una buona parte di conseguenze anche notturne. Lo sport e le passioni sono il canale giusto per catalizzare parte delle nostre tensioni . Evito i pasti serali se mi sento agitato per qualcosa che non va e il mio corpo dimostra una stanchezza abbastanza strana rispetto alla giornata svolta, prendo una tisana se le cose si mettono male ,faccio una doccia tranquilla e lenta , evito contenuti mediatici pesanti , magari ascolto una musica rilassante o un discorso motivazionale , che mi accompagni verso uno stato di quiete . IL rapporto di ore di riposo e la qualità di un buon sonno resta a mio parere soggettivo da persona a persona.



Attraverso la visione di un cielo StellatoVari Ricercatori hanno riferito questi due benefici : la riduzione dello stress e la cura dell'insonnia ,attraverso la visione di un cielo stellato sui soffitti delle camere dei loro pazienti sono stati riscontrati dei cambiamenti emotivi e fisiologici positivi.(quindi dormire persino all'aperto dovrebbe essere rigenerante clima permettendo).



Meglio Metterli al CorrenteMarion avvisa Marty che può continuare a stare da lei fino a quando la sua casa non tornerà agibile ,lei uscirà per fare compere, Marty per sdebitarsi fa alcune faccende in casa e chiede a Marion se deve pagare utenze o altro , dato che lui si recherà in posta per le sue faccende e durante il tragitto porterà i cani al parco , racconta a Marion del contenuto della lettera che lo ha lasciato stravolto , infine conclude dicendo: non so proprio se sporgere denuncia ai carabinieri su queste due lettere di avvertimento, probabilmente mi prenderanno per pazzo !Marion: Figliolo se non ti senti al sicuro dal momento in cui hai letto questa lettera ti consiglio di fare denuncia, meglio metterli al corrente di cosa ti sta accadendo.

Anonimato potrebbe Essere un reato ?In Italia il reato di molestie si configura solo se la condotta è commessa in un luogo pubblico, aperto oppure per mezzo del telefono, quindi se un'azione perturbatrice non si concretizza in un luogo pubblico o aperto al pubblico o mediante l'uso del telefono, non esistono atti penali. La lettera anonima non costituisce il reato di molestie per mancanza dei requisiti necessari, si potrebbe andare sul penale comunque per reato di minaccia qualora il contenuto della lettera sia mediante riferimenti diretti o indiretti lesivo per la libertà morale del ricevente. In questa ipotesi, sussiste il reato 612 codice penale, l’autore di una lettera anonima può incorrere nel reato di diffamazione ai sensi dell’art. 595 dello stesso codice, se il testo palesa accuse ingiustificate nei confronti di un soggetto rimandate a un giornale e poi pubblicato.



Autotutela o Legittima Allerta Facciamo le nostre buone proposte a riguardo, l'azione preventiva mai come oggi è importante soprattutto se siamo in allerta o vogliamo tutelarci , se ci giunge in privato un'azione anonima non è che questa perché è esente da reato non possa disturbare il nostro quotidiano , se non ci sono elementi per probabili reati i reati possono palesarsi se lasciamo le persone in ostaggio di una situazione bizzarra o da definire, le forze dell'ordine andrebbero interpellate quando non sappiamo proprio con chi stiamo avendo a che fare. Estremizziamo un attimo per capire quanto è importante la legittima allerta o l'Autotutela,una brava persona ci manda dei fiori , un ammiratore, non potendo fare una valutazione dell'ammiratore non ne abbiamo idea di chi esso sia, diamo già per scontato che l'anonimo finché è innocuo non è un problema , ed è qui che l'anonimo è pienamente libero di agire e nel totale assenso si può avviare un evento anche estremo, quindi una denuncia o una segnalazione che comunica alle autorità il mio stato di legittima allerta o legittima Autotutela oggi dovrebbe essere indispensabile per la nostra società proprio per lasciare un elemento di valutazione aperto.





Un Registro di Segnalazioni ON LINE In Materia di Pubblica sicurezza si potrebbe istituire un Registro di Segnalazioni ON LINE , in cui la persona che non riesce a parlare con il comando di competenza o per questioni di bassa priorità vuole agire in modo indiretto , seguendo delle potenziali linee guida pubbliche attraverso un sms o una email a indirizzi specifici, si procede ad una segnalazione con codice numerico e dati principali, al segnalatore giungerebbe una ricevuta , in questo modo le autorità territoriali avrebbero modo di valutare le priorità e ciò che va convocato in seguito, in caso di reato con vittima, avremmo uno storico importante prove inconfutabili anche con un numero di segnalazioni , questo porterebbe immediatezza anche a seguito di svariate segnalazioni dello stesso segnalatore ,in questa metodica di segnalazione digitale ci sarebbe maggiore collaborazione da parte di persone che per un motivo o per un altro non si recano al comando fisicamente e non supportano la giustizia .



Gli ultimi fatti AccadutiMarty si reca in posta, come al solito una fila chilometrica e persone che si lamentano , prende il suo numeretto e decide di recarsi al parco che si trova a due minuti di cammino in questo modo bob e molly possono avere il loro momento di tranquillità ,non sa se andare a sporgere denuncia è comunque certo di contattare il suo Storico Amico per cercare di far luce sugli ultimi fatti accaduti...





GRAZIE PER LA LETTURA. La storia continua appena raggiunta la soglia dei 250 voti.