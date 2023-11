Oggi è un giorno speciale per gli amanti della dark romance e del genere taboo, con l'uscita ufficiale di "Mr. Black: L'inizio", il primo volume della tanto attesa trilogia scritta a quattro mani dalle talentuose autrici Tabatha Vargo e Melissa Andrea.

"Mr. Black: L'inizio" introduce i lettori in un mondo oscuro, popolato da personaggi misteriosi e passioni proibite. La trama avvincente, magistralmente intrecciata dalle autrici, promette di tenere i lettori incollati alle pagine mentre esplorano gli intricati dettagli del romanzo.

Il romanzo è ora disponibile per l'acquisto su Amazon, sia nella versione ebook per chi preferisce immergersi nella lettura digitale, che in quella cartacea per chi ama sentire il peso del libro tra le mani. "Mr. Black: L'inizio" è inoltre incluso nella vasta libreria di Kindle Unlimited, offrendo agli abbonati la possibilità di accedere a questa avvincente storia senza costi aggiuntivi.

Con la trilogia "Mr. Black", Vargo e Andrea promettono ai lettori un'esperienza unica nel mondo della dark romance, esplorando il lato oscuro dell'amore in modi avvincenti e inaspettati. Il romanzo promette di essere una lettura coinvolgente per chi cerca storie che sfidano i confini e esplorano i tabù.