Eva Vlaardingerbroek... chi è costei? È una neofascista olandese che un paio di giorni fa ha scritto su X, accompagnato da una fotografia con Salvini, il seguente post:

"A differenza di una certa persona al potere, Matteo Salvini non si è limitato a *promettere* un “blocco navale” per fermare la migrazione di massa, lo ha effettivamente fatto – e ora è sotto processo per questo.Persone disposte a pagare il prezzo e ad anteporre i propri principi alla politica sono esattamente ciò di cui abbiamo bisogno in Europa".

Due le considerazioni da fare. La prima riguarda la frecciata a una "certa persona al potere", cioè Giorgia Meloni.

La seconda riguarda il blocco navale che Salvini avrebbe messo in atto e per cui sarebbe sotto processo. Per la precisione, Salvini è sotto processo per sequestro di persona, per aver impedito lo sbarco di numerosi migranti trattenuti per giorni sulla Open Arms, contravvenendo alle norme in vigore nel momento in cui era ministro dell'Interno.

Perché la signora Vlaardingerbroek ha ritenuto dover pubblicare tale dichiarazione? Evidentemente è correlata ad una precisa strategia per promuovere in Europa (e a traino in Italia) Salvini e la sua Lega come partito più a destra di Fratelli d'Italia, visto che il post è stato pubblicato nel giorno in cui il segretario della Lega aveva riunito a Roma - con scarso successo, a dire il vero - gli estremisti di destra di tutta Europa.

La signora Vlaardingerbroek non è un'olandese qualunque. Le sue idee balzane sono state più volte presentate e promosse da un altro arruffapopoli della sua specie, l'ex commentatore della Fox Tucker Carlson, quanto conduceva la trasmissione Tucker Carlson Tonight... prima di esser messo alla porta. Carlson, di recente, è stato invitato al Cremlino dove ha realizzato una lunga intervista a Putin... in perfetto stile in ginocchio da te.

Ma la signora Vlaardingerbroek non era e non è traino sufficiente per promuovere un Salvini anti-Meloni in Italia... visto che nessuno la conosce. Così nella vicenda è casualmente intervenuto il ketaminomane confesso Elon Musk a promuovere il verbo della neofascista olandese, commentando il post da lei pubblicato con queste parole:

"È scandaloso che sia sotto processo per aver fatto rispettare la legge!"

Ci mancherebbe che uno come Salvini potesse mancare qualcosa che lo riguardi sui social... ed ecco qual è stata la sua replica... a Musk:

Ringrazio @elonmusk per il sostegno.

Rischio 15 anni di carcere per aver difeso, da ministro dell’Interno, i confini, l’onore e la dignità del mio Paese.

Sto affrontando il processo a testa alta, orgoglioso di quello che ho fatto. https://t.co/wj9BziNkZu — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) March 24, 2024

La campagna per le elezioni europee non è ancora iniziata, ma è impossibile credere che la marchetta elettorale sopra riassunta possa esser stata casuale.

Se c'è gente che si riduce a questo pur di promuovere i neofascisti perché possano essere maggioranza in Europa, evidentemente c'è di che preoccuparsi... e molto. Pertanto, il consiglio per coloro che non vogliano gente simile a Bruxelles è di andare a votare chiunque vi si opponga.

C'è anche un commento finale, da aggiungere, per ricordare agli italiani quanto sia confuso e per nulla affidabile un personaggio come Salvini e riguarda ciò che lui pensa di chi è dipendente dalla droga... come Musk...