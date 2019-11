"Fammi solo respirare..." così recita il ritornello di "Quando spegni la luce" ed è quello che deve aver detto Simone dopo aver visto il suo singolo scalare la classifica dei 200 brani più venduti su Itunes, la nota piattaforma della Apple, fino ad arrivare alla posizione 66.

Ottimo esordio, quindi, per il cantautore romano aiutato dal noto sito musicale All Music Italia che ha dato in preview il bel videoclip che lo vede alla guida di un taxi in giro per le strade di Roma (?) accompagnare una colorita moltitudine di personaggi e di storie sui sedili posteriori.

Nota positiva per l'espressività di Giampiero Scatigna e la bellezza ingenua di Martina Piacenti tra gli attori.

Il brano è di sicura presa, moderno e ben cantato, ma proprio oggi il critico musicale Fabio Fiume, dal sito di All Music Italia, ha speso parole non proprio lusinghiere assegnando al pezzo un 5 e definendolo "abbastanza prevedibile"!