Il gruppo comunale della Lega di Cinisello Balsamo si allarga e guadagna in queste ore il suo terzo consigliere con l’ingresso in squadra di Miriam Palmintessa.

La consigliera, nel pomeriggio di lunedì 13 maggio, è passata ufficialmente dalla lista civica con cui si è candidata lo scorso anno a sostegno del sindaco Ghilardi, al partito di Matteo Salvini del quale fanno attualmente parte i consiglieri comunali Michele Minutilli e Massimiliano Sticco.

Mamma di una bimba e sanitario presso l’ospedale Bassini di Cinisello, Miriam Palmintessa ha un passato come attivista nel mondo del volontariato ed è attualmente impegnata sul fronte sindacale come dirigente CISL al Bassini e membro della Rappresentanza Sindacale Unitaria.

“Vorrei ringraziare la lista civica Ghilardi sindaco per il lavoro svolto assieme in quest'anno di legislatura – ha dichiarato la consigliera nel suo discorso ufficiale di passaggio - Un ringraziamento particolare va al capogruppo della lista civica, Giuseppe Ausilio che ha saputo tener uniti tutti non lasciando indietro nessuno. Ringrazio il partito Lega Lombardia Salvini per avermi dato fiducia e avermi accolta. Come consigliera farò in modo di mettere tutto il mio impegno a disposizione del bene del partito ma soprattutto dei cittadini che sono e saranno sempre al centro di ogni mia azione”.