Intervento straordinario di bonifica della via degli Orti, una delle strade, spesso trasformate in discarica e posizionamento dei cestini portarifiuti nei luoghi di aggregazione cittadini e sull’arenile.

L’Amministrazione prosegue nel piano di riorganizzazione nel settore d’igiene ambientale, dove però continuano a registrarsi delle criticità legate non solo alle difficoltà di conferimento nell’impianto di Trapani, ma anche al mancato rispetto delle regole nella differenziazione dei rifiuti.

“Purtroppo – afferma il Sindaco Pippo Midili – oggi dobbiamo registrare una Milazzo di serie A, che è quella che stiamo cercando di rendere decorosa attraverso l’installazione dei cestini multifunzione, la bonifica dei luoghi, che da sempre sono ritenuti discarica, e quella che deve fare i conti con l’emergenza spazzatura provocata, spiace dirlo, da comportamenti di una parte, per fortuna minima, di cittadini che continuano a non voler effettuare la differenziata. Dobbiamo agire su questo, ripartendo anche da zero; ma non abbiamo alternative, anche perché il gestore dell’impianto blocca puntualmente – è già accaduto più volte – il conferimento, rimandando i mezzi della ditta a casa carichi condizionando così il servizio nella giornata successiva”.

Sono circa 2000 le istanze presentate dai contribuenti per ottenere la rateizzazione dei tributi arretrati. Gli uffici ne hanno già istruite circa 1400 inviando agli interessati il prospetto per procedere al pagamento mensile del dovuto con rate di circa 50 euro mensili. L’Assessore ai Tributi Roberto Mellina ha spiegato che sarà possibile richiedere la rateizzazione sino al prossimo 30 giugno, evitando così di dover andare incontro successivamente a sanzioni e interessi quando scatteranno gli accertamenti nei confronti dei morosi sia del settore rifiuti, sia idrico. “Mi auguro che altri cittadini seguano questo percorso (sono circa 10 mila le persone che hanno un debito col Comune di Milazzo) e presentino l’istanza entro il prossimo 30 giugno. Superato questo termine, non si potrà fruire più di alcune agevolazione”.

L’esponente della Giunta Midili ricorda altresì che dopo l’approvazione del Consiglio comunale del regolamento comunale per l’uso e la distribuzione dell’acqua potabile è possibile il subentro gratuito del contratto di fornitura per un periodo di 90 giorni. Un modo per porre fine ad una situazione anomala che vede ancora l’intestazione di contratti a persone defunte. Chi presenterà istanza (il termine scadrà il 23 luglio), non pagherà la sanzione amministrativa di euro 258,23, ma solo l’imposta di bollo. La Giunta municipale ha approvato il Consuntivo 2020 che presenta un avanzo di amministrazione di poco superiore ai 2 milioni di euro.

A Palazzo dell’Aquila dunque si è ormai raggiunta la normalità nella definizione dei documenti finanziari, poiché già ad aprile era stato esitato dal Consiglio comunale anche il Previsionale 2021-23. Il documento finanziario adesso, dopo il parere del Collegio dei revisori dei conti, approderà prima in commissione consiliare e poi in Aula per il voto. L’Esecutivo ha anche approvato alcuni adempimenti propedeutici, come l’inventario del patrimonio immobiliare.