Solo Tanza torna in radio con il nuovo singolo “Fiato corto” su etichetta SanLucaSound, il brano parla di tensione emotiva, di ansia e di sofferenza, Tanza ha voluto mettere in luce appunto la sofferenza di chi, agli occhi dei benpensanti, non è considerato “normale”.

Ma la normalità cos’è? Che valore ha la “normalità”? Si è cercato di far vedere la disabilità attraverso gli occhi di chi la vive quotidianamente e da sempre -spiega l’artista- Fiato corto è il respiro di chi non ha vie di mezzo; O è evitato, al limite della riluttanza oppure commiserato, quasi con pietà.

https://www.youtube.com/watch?v=-fdKG64muaE

Giuseppe Tanzarella nasce a Bologna il 15 settembre 1973, sempre soprannominato Tanza, da lì la scelta del nome d’arte “Solo Tanza”. Fin da piccolo appassionato di musica, ha frequentato la scuola di canto presso ITC Teatro di San Lazzaro di Savena (Bo) con l’insegnante Monia Visani, ha preso lezioni di canto dalla Maestra Irene Robbins e lezioni di chitarra dal Maestro Paolo La Ganga.

Ha partecipato a varie edizioni di San Reno, manifestazione canora di Calderara di Reno (Bo), nel 2021 ha conosciuto il cantautore/discografico Manuel Auteri, titolare dell’etichetta SanLucaSound di Bologna, con il quale, insieme al produttore e arrangiatore Renato Droghetti, hanno realizzato un LP, intitolato FG, con tutte canzoni inedite scritte da lui e da suo fratello Giacomo, LP uscito negli stores digitali il 15 settembre 2023. Fiato Corto è il primo singolo estratto del secondo album che uscirà prossimamente.