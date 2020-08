Il 2020, per la California, sarà un anno orribile, e non solo a causa della pandemia, ma anche per gli incendi che ancora una volta, in estate, stanno devastando sia il nord che il centro dello Stato.

La causa? Elevate temperature, siccità e tempeste di fulmini - sequenze ininterrotte di fulmini a brevissima distanza uno dall'altro per la durata anche di un'ora - che hanno innescato 560 incendi in tutto lo Stato.

Il governatore della California, il democratico Gavin Newsom, ha chiesto aiuto a Canada ed Australia, perché i 12mila vigili del fuoco che attualmente cercano di fronteggiare gli incendi non sono sufficienti. Rinforzi sono in arrivo da Oregon, New Mexico e Texas.

Non solo, le fiamme, che finora hanno ucciso sei persone, in alcune aree rischiano di non poter essere circoscritte, così Newsom ha invitato la popolazione a preparasi per un'eventuale evacuazione, che potrebbe interessare anche centri abitati molto popolati come Santa Cruz, dove le fiamme hanno raggiunto il campus della locale Università della California.

Fino ad oggi, complessivamente, è bruciata un'area delle dimensioni del Rhode Island (3.140 km², quasi l'1% della superficie dello Stato), ha detto il governatore Newsom, aggiungendo che non si era visto nulla di simile da moltissimi anni.

Le immagini satellitari mostrano il fumo che ricopre ormai quasi tutto lo Stato, così come gran parte del Nevada e dell'Idaho meridionale.

Bisogna ricordare che la California, con i suoi oltre 650mila casi di coronavirus, deve anche considerare i problemi legati al contagio e alla gestione dell'accoglienza nei rifugi che ospitano o dovranno ospitare le persone evacuate. Molti si rifiutano di lasciare le proprie abitazioni, seppur a rischio, proprio per il timore di contrarre la Covid, che a causa del fumo potrebbe assumere forme particolarmente aggressive.

E poiché il governatore dello Stato è un democratico, il presidente Trump lo ha accusato di essere responsabile degli incendi perché non avrebbe seguito le misure di prevenzione da lui suggerite già nel 2018. Ha anche minacciato di interrompere l'erogazione degli aiuti federali.

Lo ha detto in Pennsylvania, giovedì, durante una manifestazione elettorale: "Devi pulire il tuo sottobosco, devi pulire le tue foreste dove ci sono foglie e arbusti accumulatisi per anni e sono così infiammabili che se le tocchi, [l'incendio] sale. Glielo dico ormai da tre anni, ma non vogliono ascoltare. L'ambiente, l'ambiente... ma hanno di nuovo incendi enormi".

"You gotta clean your floors, you gotta clean your forests... there are many, many years of leaves and broken trees and they're like, like, so flammable, you touch them and it goes up.""I've been telling them this now for three years, but they don't want to listen," he said. "The environment, the environment... but they have massive fires again."