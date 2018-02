Alla casa delle farfalle con buySardinia: Olmedo, domenica 3 giugno

buySardinia organizza per domenica 3 giugno una gita in pullman con partenza da Cagliariper visitare la Butterfly House di Olmedo, prima casa delle farfalle in Sardegna, una Biosfera Tropicale all'interno della quale volano libere oltre 400 farfalle; un vero e proprio spettacolo della natura in cui sarà possibile immergersi e conoscere il ciclo vitale e l'utilità di questi meravigliosi esemplari anche attraverso immagini illustrative e filmati audiovisivi.

Oltre al bellissimo Parco la struttura dispone di un'area relax con piscina, parco giochi, gonfiabili, servizi igienici e un punto ristoro con bibite, panini, degustazioni di prodotti tipici locali e menù fissi, consumabili sia all'interno del punto ristoro sia a bordo piscina.