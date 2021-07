Meno di un'ora fa, su thegametv.it, è uscito un articolo dove si amplifica il post di Enrico Zapparoli pubblicato su Facebook dove annuncia il suo nuovo album: "Fondi di me". Un progetto da solista che, tuttavia, NON significa l'abbandono ai Modà.

Zapparoli ha dimostrato più volte di essere uno dei più bravi chitarristi italiani. Non solo fa parte dei Modà, unica band italiana ad aver conquistato il disco di diamante, ma è stato ospite più volte di manifestazioni che lo hanno visto protagonista insieme ad altri grandi musicisti di tutta Italia.

L'album purtroppo non è disponibile né online né nei negozi. Lo stesso Enrico Zapparoli, su Facebook, scrive:

Questo lavoro non andrà da nessuna parte , no piattaforme digitali ecc ecc , non mi sono appoggiato a nessuna etichetta e nessun distributore ecc ecc me lo sono fatto e pagato io ( chiaramente nella piena legalità ).. chi lo vorrà ascoltare sarà perché lo vuole veramente ascoltare e me lo chiederà di persona… e io sarò felice di farlo , come si dice dalle mie parti “ alla vecchia “ …

Andrea Pimpini, fondatore del portale thegametv.it e cantautore pescarese, si è fatto avanti chiedendo al chitarrista della band di poter ascoltare il suo nuovo disco "Fondi di me".