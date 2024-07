Il nuovo singolo di DJ SKIZO, Sud Sound System feat. Dj Ghost aka Steeni

In radio dal 26 luglio.

E' fuori il nuovo singolo “Vera Rivoluzione” di DJ SKIZO, Sud Sound System feat. Dj Ghost aka Steeni, disponibile su tutte le radio dal 26 luglio.

Vera Rivoluzione vede la Scuola del Reggae Salentino incontrare due pesi massimi della produzione come Skizo e Garelli, diverse generazioni che si scontrano e incontrano su una sonoritá che i Sud Sound System cavalcano perfettamente dando prova della loro versatilità musicale. Il Salento storicamente ha fatto molto per l’Hip Hop italiano e questo brano ne è la corretta raffigurazione, mettendo in risalto uno stile prettamente italiano. La parte scratch finale e’ a cura di Dj Ghost (Alien Army).

Nato a Milano, Maurizio Bonizzoni in arte DJ Skizo, inizia la sua avventura come produttore e DJ nel 1984 dando vita al primo collettivo Hip Hop Italiano i RADICAL STUFF, creando così le basi per la crescita di una generazione a venire. Negli anni seguenti si conferma come uno dei più grandi produttori musicali e DJ di altissima qualità e perfeziona il suo stile di produzione vivendo a New York, dove lavora con una varietà di produttori. Negli anni ’90, in Italia, produce e lavora in tour con: Gente Guasta, OTR, Fucking Camels, La Pina, Frankie, Neffa, Gruff, Alien Army, Kaos, Bungalow Zen. Sempre nel 1996 fonda il leggendario gruppo Alien Army e si trasferisce in Australia dove partecipa a svariati tour. Nel 2001 incontra Mike Patton (USA), con il quale inizia un tour e una collaborazione di un paio d’anni che arricchirà il suo bagaglio di esperienze. Nel 2006 crea la competizione per DJ “Killa Combat Scratch” e collabora con Flyng-Records, Warner Bros, Relief Records EU, Irma, This play Music, Kappa Records, Schema Records. Con il suo ultimo progetto "Prima del Prima", vuole unire le generazioni sotto lo stesso tetto, coinvolgendo un'ampia varietà di Mc’s, Produttori, Dj’s e Musicisti per creare un vero e proprio masterpiece.

