La Giunta municipale ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione di un moderno parco inclusivo in piazza Campanile nella frazione “San Pietro” con annesso campo da padel, un intervento realizzato in collaborazione con la Raffineria, con cui è stato sottoscritto un protocollo d’intesa.

Il progetto, che comporterà una spesa complessiva di 150 mila euro, è finalizzato alla riqualificazione dell’area con la creazione di aree gioco sicure e inclusive accessibili anche ai bambini disabili, la valorizzazione del verde pubblico e la realizzazione del campo di padel, il primo regolamentato a Milazzo a disposizione degli appassionati di questo sport.

L’intervento prevede dunque oltre alla fornitura dei giochi e degli arredi, anche lavori propedeutici all’installazione delle attrezzature ludiche, cordoli di contenimento e nuova pavimentazione in gomma colata antitrauma. L’Esecutivo ha dato mandato gli uffici d’esperire le procedure per l’individuazione della ditta, che dovrà svolgere i lavori.

“Dopo quelli di San Papino e piazza Impastato, realizzeremo un parco inclusivo anche a San Pietro – afferma il Sindaco Pippo Midili – continuando il nostro impegno ad intervenire in quelle aree di aggregazione, che necessitano di essere migliorate attraverso la sostituzione o l’implementazione delle attrezzature ludiche presenti per garantire ai cittadini delle diverse zone di utilizzare e vivere al meglio questi spazi comunali. L’obiettivo principale è quello di creare delle aree gioco, che siano sicure ed inclusive a tutti i bambini e che al contempo accrescano il valore delle aree a verde pubblico rendendole più fruibili e piacevoli.

Il progetto relativo a piazza Campanile mira ad avere una versatilità e una diversità di attrezzature e arredi in modo da soddisfare le esigenze sia dei bambini più piccoli, che dei ragazzi e degli accompagnatori come luoghi piacevoli incentivanti la socializzazione, un altro tassello al percorso di crescita e rigenerazione della nostra comunità grazie anche alla collaborazione della Raffineria, che ha voluto fare la propria parte in questa azione di riqualificazione degli spazi pubblici in favore della nostra comunità”.

La Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo redatto in sinergia dall’ufficio Lavori Pubblici col servizio cimiteriale per la realizzazione di 6 edicole prefabbricate, ciascuna da 20 loculi da collocare all’interno del gran camposanto, ed altri 120 posti per una spesa di circa 250 mila euro. “Si tratta di un altro intervento dopo quello di due anni addietro quando sono stati realizzati altri 150 loculi – ha affermato l’Assessore ai Servizi cimiteriali Maurizio Capone – nell’ottica di quella pianificazione a medio e lungo termine, che questa Amministrazione ha inteso adottare da subito per evitare che a causa della carenza di loculi potessero registrarsi disagi per i cittadini, che dovevano tumulare i loro cari”.