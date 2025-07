Torna in radio Maurizio Martini con il brano “Voglio andare al mare” feat. Marco Ferracini,in un'inedita versione remix appositamente pensata per questa assolata estate.

Scritta da Luigi Piergiovanni e Gino Magurno, la canzone descrive l'esigenza di evadere dalla routine quotidiana di un ufficio o comunque dal proprio lavoro in genere, cercando un'oasi di pace, felicità e tranquillità facendo un bel tuffo nel mare su una bellissima spiaggia, affinché diventi addirittura una salutare medicina per la mente ed ovviamente per il nostro corpo.

L'arrangiamento è volutamente un omaggio a “You spin me round (like a record)” dei mitici Dead or Alive in occasione del suo 40entennale -spiega l’artista- W Pete Burns ovunque sia, fece ballare tutto il mondo in quella mitica estate del 1985, non ci resta che ascoltare questo brano ed augurare a tutti una Buona Estate 2025.

https://open.spotify.com/intl-it/album/47wxiq8GehKhU28mVsWhFB

https://www.mauriziomartini64.it/