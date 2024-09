Le forze di occupazione israeliane continuano l'attacco indiscriminato alla città di Jenin e al suo campo profughi per il quinto giorno consecutivo: adesso hanno iniziato a distruggere strade e negozi anche nella zona centrale.

Secondo il resoconto dei giornalisti locali le ruspe israeliane hanno iniziato a demolire strade e negozi in via al-Barid e in piazza del cinema, nel centro di Jenin.

Dall'inizio della nuova offensiva, l'IDF ha ucciso 14 palestinesi, mentre è di decine il numero di feriti e di persone arrestate.

L'attacco in corso ha causato ingentissimi danni alle infrastrutture pubbliche. Le ruspe israeliane hanno distrutto il 70% delle strade della città smantellandone l'asfalto e danneggiando tutto ciò che racchiudeva: reti idriche, reti fognarie, reti elettriche.

Inoltre, l'IDF sta imponendo posti di blocco ed effettuando irruzioni in numerose abitazioni, cui seguono danneggiamenti e saccheggi, mentre i residenti vengono sottoposti a interrogatori e violenze.

Gli occupanti israeliani stanno anche assediando gli ingressi degli ospedali della città di Jenin, controllando l'identità di coloro che cercano di entrare o di uscire.

Inoltre, diverse famiglie all'interno del campo sono state evacuate dalle loro case, requisite come caserme o punti di osservazione dall'IDF.

Tutto ciò avviene nella più completa indifferenza del cosiddetto occidente democratico, complice dell'apartheid e del genocidio dello Stato ebraico di Israele.