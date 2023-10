L' HP Elite Tower 600 G9 Desktop PC è un computer potente e versatile, adatto per le esigenze di lavoro e di intrattenimento. Questo PC ha un processore Intel Core i7 di decima generazione, che offre prestazioni elevate e bassi consumi energetici. La memoria RAM è di 16 GB, espandibile fino a 64 GB, mentre lo spazio di archiviazione è di 512 GB SSD, per un avvio rapido e una maggiore sicurezza dei dati.

Il PC ha anche una scheda grafica integrata Intel UHD Graphics 630, che supporta la risoluzione 4K e consente di eseguire applicazioni grafiche e multimediali con fluidità. Il PC dispone inoltre di diverse porte e connessioni, tra cui USB 3.2, USB-C, HDMI, DisplayPort, LAN e Wi-Fi. Il design del PC è elegante e compatto, con un case in metallo e una ventola silenziosa. Il PC è dotato anche di funzioni di sicurezza avanzate, come il lettore di impronte digitali, il TPM 2.0 e il software HP Sure Start, che proteggono il PC da attacchi informatici e da accessi non autorizzati.