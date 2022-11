Presentiamoli: Davide Zanesi, CEO della Exteryo, crede che ogni prodotto debba avere un’anima digitale. Facilita le attività delle persone nella vita quotidiana e da una nuova forma di contenuto e valore ad oggetti e servizi. La Exteryo è anche una azienda tecnologica che crea, progetta e rende disponibili servizi e prodotti innovativi per aziende e privati, attraverso l’utilizzo di hardware a radiofrequenza e piattaforme software proprietarie.

E Giancarlo Restivo, scrittore di bestseller, campione italiano di poesia, musicista dalla lunga carriera, ma anche punto di riferimento nel settore sicurezza sul lavoro in Italia, dove ha ideato la Nazionale Italiana Sicurezza sul Lavoro che ha fondato insieme ad amici. Ma anche direttore tecnico di Empiria Group, società di consulenza e formazione per la sicurezza sul lavoro con integrate nuove tecnologie in realtà aumentata e interazione con il metaverso.

I due, in occasione della prima Coppa del Mondo del Lavoro post-covid hanno messo insieme idee e tecnologia per realizzare un trofeo senza precedenti.

Zanesi: “La tecnologia è la medesima dell’esperienza di ExteryoSafety 4.0, il software per i DPI digitali che interagisce fisicamente con i dispositivi di sicurezza (DPI) e garantisce l’ispezione real-time grazie alla tecnologia NFC. Ora la Coppa racconta la sua storia, così come facciamo parlare un Dispositivo di Protezione Individuale in merito alla propria manutenzione, alla formazione di chi lo indossa etc… Dalla Sicurezza sul Lavoro all’innovazione nello Sport!”

Restivo: “Come EMPIRIA Group amiamo selezionare soluzioni tecnologiche che poi applichiamo alla sicurezza sul lavoro, questa volta è il contrario. Dalla Sicurezza dei DPI si è passati alla grande Coppa del Mondo del Lavoro. L’idea mi è venuta, dal fatto che i trofei, in fondo, sono Coppe vuote, per citare “Cars”. Allora mi sono detto, proviamo a dargli un’anima! A fargli raccontare la propria storia di passione, degli uomini che ci stanno dietro!”

L’esito sarà tutto da scoprire e vi invitiamo alla cena di beneficenza del 25 Novembre 2022 presso lo stadio Crippa di Cinisello dove si potrà avvicinare il proprio Smartphone al trofeo e constatarne la reazione. Per prenotarsi cliccare qui.

Perciò il 26 Novembre 2022 presso lo Stadio Diego Crippa della Città di Cinisello Balsamo in Milano, si terrà la prima edizione post-Covid della Coppa del Mondo del Lavoro, quest’anno dedicata al tema della Pace.

Con il patrocinio di INAIL, del CONI Lombardia, del Comitato Benemerito del FAIR PLAY del CONI, della Nuova Organizzazione d’Imprese, del Comune di Cinisello Balsamo, dell’ATS di Bergamo, di ANCI Lombardia Salute, di FederDat, di Assoprevenzione, di AiFOS, di Federformazione e di RAI per la Sostenibilità. Si prospetta un’edizione corposa e forte nel voler trasmettere i valori del lavoro, della sua sicurezza e della pace.

Scenderanno in campo, la Nazionale Italiana Sicurezza sul Lavoro Safetyplayers, la Nazionale Italiana dei Giornalisti RAI, la Nazionale Italiana Artisti TV e prima al mondo, una rappresentativa Russo/Ucraina per la pace!

Questa edizione 2022 vanta infatti tre primati mondiali, innanzitutto la presenza della Nazionale Italiana Sicurezza sul Lavoro, prima squadra del pianeta a rappresentare i valori della sicurezza e del mondo del lavoro.

Il secondo primato riguarda il trofeo. Quest’anno il trofeo sarà integrato a una nuova tecnologia che permetterà alla Coppa di interagire con gli smartphone con cui verrà a contatto e raccontare la sua storia.

Il terzo primato sarà invece la prima squadra, composta da Ucraini e Russi nata in collaborazione con padre Ambrogio Makar, archimandrita della Chiesa russo ortodossa del Patriarcato di Mosca, monaco ucraino nativo del Donbass.



Partner tecnici la Exteryo che fornirà la tecnologia al Trofeo e la Empiria Group che ha ideato la soluzione.

Partner organizzativi la Larem Eventi, la CUN Sport Management e sponsor tecnico Givova.

Tra gli sponsor sostenitori sono presenti la KONE, Sicurmed Consulting e l’Organismo Paritetico Nazionale Italform.

Associazioni amiche dell’evento ASD Città di Cinisello e Karate San.

Media partner RAI RADIO 1, EDILPORTALE e V Media.



L’evento a carattere benefico, a sostegno di progetti per la sicurezza sul lavoro nelle scuole, promuove la campagna di raccolta fondi dal titolo “Dona più Sicurezza”.

Il 25 novembre a precedere l’evento principale, presso il salone dello Stadio Crippa, vi sarà, come dicevamo, una cena di beneficenza.

Per info scrivere a [email protected]

L’entrata sarà GRATUITA e seguiranno ulteriori dettagli.



Qui il programma: