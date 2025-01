Donald Trump torna alla ribalta con un comizio in stile campagna elettorale: anticipazioni del secondo mandato

Alla vigilia della cerimonia del suo insediamento, Donald Trump ha organizzato a Washington un raduno dei suoi fanatici, stavolta non per assaltare nuovamente il Congresso, ma per celebrare il suo ritorno alla Casa Bianca.

Domenica, intorno alle 20 ora locale, alla Capital One Arena si terrà il "Make America Great Again Victory Rally", appuntamento che consentirà al presidente eletto di tenere il primo grande discorso pubblico a Washington dopo quello del 6 gennaio 2021, giorno in cui i suoi sostenitori marciarono sul Campidoglio per impedire la ratifica da parte del Congresso dell'elezione di Biden a presidente. Le vicende di quella giornata, che portarono a oltre 1.500 incriminazioni, continuano a essere un tema centrale della narrativa politica di Trump, che ha promesso di perdonare molti dei coinvolti.

Con un programma ricco di interventi, il comizio offrirà un'anteprima del tono e delle priorità che Trump intenderà perseguire nei primi giorni del suo secondo mandato. Tra i punti che hanno già sollevato più di qualche perplessità, tra coloro che hanno ancora un cervello in grado di funzionare, ci sono l'annessione del Canada agli Stati Uniti, l'acquisizione della Groenlandia e il controllo del Canale di Panama.

A queste vanno aggiunti la deportazione degli immigrati, i dazi doganali, l'imposizione ai Paesi Ue di acquisto di petrolio e gas dagli USA, l'aumento delle spese militari fino al 5% del Pil per i Paesi membri della NATO. E siamo solo all'antipasto!

L'evento di domenica vedrà la partecipazione di figure di spicco del panorama politico, economico e culturale. Elon Musk, diventato uno stretto collaboratore di Trump e grande finanziatore della sua campagna, terrà un discorso insieme al vicepresidente eletto JD Vance, al CEO di UFC Dana White e all'attivista conservatore Charlie Kirk. Anche Megyn Kelly, celebre commentatrice politica, farà parte degli oratori.

La presenza del CEO di TikTok, Shou Zi Chew, aggiunge ulteriore interesse al raduno, considerando che l'applicazione è stata bloccata negli Stati Uniti, con Trump che in queste ore ne ha proposto la riapertura purché la proprietà cinese ceda il 50% delle quote ad un socio americano.

La parte musicale vedrà esibirsi artisti come Kid Rock, The Village People, Billy Ray Cyrus e Lee Greenwood.

Lunedì, a mezzogiorno, Trump presterà giuramento in una cerimonia che si terrà al chiuso a causa del freddo, secondo le motivazioni ufficiali, mentre quelle non ufficiali danno come spiegazione la mancata affluenza di persone che farebbe fare ai media non schierati dei confronti imbarazzanti.

Prima del comizio, Trump parteciperà a una cerimonia di deposizione di corone al Cimitero Nazionale di Arlington e concluderà la serata con una cena esclusiva per i suoi sostenitori più facoltosi.

Mentre Trump si prepara al suo secondo mandato, Joe Biden, presidente uscente, trascorrerà la domenica a Charleston, nella Carolina del Sud, in occasione del Martin Luther King Jr. Day. Biden parlerà dell'eredità di King durante un discorso alla Royal Missionary Baptist Church, segnando il suo ultimo intervento ufficiale da presidente.