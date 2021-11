Dal 4 al 12 dicembre, a Cortina l'evento più atteso dell'anno si trasforma: da Weekend a Week per una lunga kermesse Fashion ispirata alle Muse greche.

La "rinascita" dell'appuntamento più glamour di Cortina sposa una nuova veste grafica ispirata alle Muse greche, protettrici delle arti classiche che, per l'occasione, accompagneranno tutte le manifestazioni che animeranno il paese dal 4 al 12 dicembre. Una rielaborazione moderna e "fashion based" delle arti classiche: poesia, mimica, storia e tragedia diventeranno per noi cinema, lifestyle, moda, eventi musicali e culturali.L'Associazione Cortina For Us e il Comune di Cortina d'Ampezzo hanno compiuto l'impresa di portare questo evento alla sua undicesima edizione con una formula assolutamente nuova.Si tratterà di eventi "in pillole", distribuiti in una settimana tra inaugurazioni, preview e spettacoli. Insomma l'occasione da non perdere per ricaricarsi e vivere finalmente in presenza un momento tanto atteso!

Lungo Corso Italia ci saranno le Postazioni Fashion, vere e proprie vetrine per gli Sponsor accorsi alla manifestazione, insieme a installazioni luminose, proiezioni con video schermi e totem digitali sui quali verranno trasmessi contenuti ad hoc, quali le anteprime dei principali eventi della stagione invernale 2021-22.

Tanti i brand che, anche quest'anno, hanno scelto di prendere parte alla Cortina Fashion Week organizzando eventi all'aperto e dentro ad alcune delle boutique più prestigiose. Tra le novità esclusive del centro: la "Casa sopra le Nuvole" di Zacapa Rum, un piccolo e mistico pezzo di Guatemala nel cuore della Regina delle Dolomiti, al cui interno verranno ospitati diversi talk durante tutta la settimana e Out Of, Start Up italiana simbolo di innovazione, che presenterà, all'interno di un'istallazione avanguardista, un prodotto rivoluzionario: Electra, pluripremiata maschera fotocromatica istantanea, in grado di scurirsi e schiarirsi in maniera automatica in meno di 1 secondo senza batterie.

In termini di sicurezza sul territorio gli organizzatori garantiscono il loro impegno limitando gli eventi cardine di tutta la settimana all'interno dei confini della Piazza Angelo Dibona, appositamente delimitata e ridefinita per l'occasione: "Piazzetta Eventi". Qui, si potrà assistere ad una vera e propria sfilata di eventi considerati "The best of The Queen" dell'offerta ampezzana, che verranno presentati dai protagonisti e supportati da alcuni trailer ed immagini.

Si partirà Sabato 4 dicembre, alle ore 18.00, col taglio del nastro che segnerà anche l'apertura della nuova stagione sciistica, cui seguirà l'exclusive cocktail by Unipol Sai Zandonella. In questa stessa occasione sarà presentato il libro "Semplice Determinazione" che racconta i primi trent'anni dell'azienda di alto artigianato di moda Martina Vidal Venezia con ospiti speciali: Martina e Sergio Vidal. Proiettato nel palinsesto il video che racconta la Venice Fashion Week, con la partecipazione esclusiva degli ideatori Laura Scarpa, Lorenzo Cinotti e Jacopo Casotto.

Danze e street show si alterneranno per tutta la settimana, sotto la direzione artistica di Elisa Del Favero in collaborazione con Movidarte, il GRUPPO DI DANZE URBANE della Palestra Cortina Energym A.S.D, che si esibiranno con due spettacoli nelle giornate del sabato 4 e mercoledì 8 con la performance "Lavori in corso" e A.S.D. Danza e Dintorni che si esibirà nelle giornate del martedì 7 e sabato 11 rispettivamente con le performance "Omaggio alla Regina" e "Antiche guerriere".

Domenica 5 dicembre, alle 17.30 spazio allo sport con la conferenza stampa di lancio per l'esclusiva doppietta di tappe di Coppa del Mondo di Snowboard previste per il 18 dicembre e 29 gennaio, assieme alla presentazione della Coppa del Mondo di sci femminile che porterà nuovamente il tanto amato circo rosa a Cortina il 22 e 23 gennaio prossimi.Lunedì 6 dicembre, alle 18.30 anteprima di Cortinametraggio, la festa del cinema in corto che tornerà dal 21 al 26 marzo. Rombo di motori mercoledì 8 dicembre, alle 18.30 e sempre in Piazzetta Eventi, con la presentazione del video ufficiale degli International Motor Days assieme ai suoi protagonisti: Kristian Ghedina, Vittorio Brumotti, Dj Ringo e Alvaro Dal Farra.Con l'intento di promuovere il valore del Cortina Fashion Weekend Sport, giunto ormai alla sua terza edizione, martedì 7 e mercoledì 8, si terrà, in vetta al Monte Faloria, il Faloria Sport Event, organizzato da Jgor Ski&More con Pool Sci Italia con un villaggio di 10 igloo gonfiabili dedicati alle più importanti aziende del settore "sci e snowboard", dove ci si potrà divertire provando gratuitamente i materiali della nuova stagione.

Si tratterà sicuramente della settimana più "calda" di questo inverno ampezzano. Infatti saranno tantissimi gli appuntamenti "collaterali" che costelleranno queste giornate, facendo brillare la Regina delle Dolomiti. Proviamo a svelarvene alcuni!Il Museo d'Arte Moderna Mario Rimoldi, inaugurerà la mostra "ARS ET LABOR. Il fascino della manualità". Domenica 5 dicembre, CortinAteatro, la stagione concertistica e teatrale ideata da Musincantus insieme al Comune di Cortina d'Ampezzo, propone Cinematics, le più belle musiche da film, all'Alexander Hall.Aprirà i battenti, in Largo Poste, The Longevity Suite® l'innovativo network di centri Antiage con posizionamento Luxury in cui anni di ricerca scientifica si integrano con le più innovative tecnologie del mondo della salute e prodotti cosmeceutici d'avanguardia. La rassegna letteraria Una Montagna di Libri aprirà le danze dei suoi numerosi incontri con la presentazione di "Alemagna" (Penisola Edizioni), il libro che il fotografo Giovanni Cecchinato ha dedicato a paesaggi, idee e storie lungo la S.S. 51, alias la via di Alemagna. Imperdibile per i più golosi l'apertura del pop-up del Maestro pasticciere Iginio Massari il 4 dicembre nella Lounge dello storico Hotel de la Poste. Tra gli appuntamenti letteralmente in pista: la preview della mostra Sport in Style di Colmar al Lagazuoi EXPO Dolomiti e in area Tofana, al Masi Wine Bar del Col Drusciè, after ski firmato Diesel, dove si uniranno moda, musica e buon vino.

Come ogni anno non mancherà l'attenzione al sociale che questa volta sarà rivolta alla sensibilizzazione del tema dell'inclusività grazie all'associazione "Cortina Senza Confini" che ha l'obiettivo di creare un vero percorso con eventi di avvicinamento alle Olimpiadi del 2026, coinvolgendo atleti paralimpici e locali, assieme alle varie categorie del territorio.

In co-organizzazione col Comune di Cortina d'Ampezzo, la Cortina Fashion Week 2021 vede confermarsi tra i suoi sponsor la Cooperativa di Cortina che proprio nel ponte dell'Immacolata inaugurerà il suo nuovo reparto profumeria, mettendo a disposizione delle ospiti più chic le sue make-up artist, vere e proprie consulenti di bellezza, Cortina Banca e come Premium Partner UnipolSai Zandonella Assicurazioni. Realtà che ormai da tempo supportano i grandi eventi ideati e promossi dall'Associazione Cortina For Us per il territorio ampezzano.

"Siamo davvero entusiasti di essere riusciti ad organizzare questa edizione in presenza! Il periodo è complesso ed anche per questo la nostra organizzazione è un costante confronto con il Comune e le Forze dell'Ordine, per verificare ogni aspetto indicato dalle normative e poter così accogliere gli abituali ospiti di Cortina in un clima di festa, ma in totale sicurezza".

Franco Sovilla, Presidente di Cortina For Us"Cortina d'Ampezzo apre ufficialmente la stagione invernale nel segno della bellezza, pronta ad accogliere i suoi ospiti nell'inconfondibile connubio fashion e glamour della Cortina Fashion Week.Un appuntamento molto atteso, su cui l'Amministrazione Comunale crede ed investe per la ripartenza delle tante attività di eccellenza del nostro territorio, tra novità ricercate ed esclusive e l'immancabile tradizione ampezzana. " Gianpietro Ghedina, Sindaco di CortinaL'associazione Cortina For Us, attiva da oltre 7 anni, è composta da commercianti, imprenditori, artigiani e liberi professionisti del territorio, uniti nel desiderio di fare da collante fra le diverse realtà locali. I soci operativi, tutti volontari, si occupano da sempre di ideare, organizzare eventi che promuovano la Regina delle Dolomiti.





Facebook_Instagram: cortinafashionweekend

Sito web: www.cortinafashionweekend.cortinaforus.it