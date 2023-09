Le qualifiche del GP d’India di MotoGP, sul circuito internazionale di Buddh per definire l'ordine di partenza per la gara sprint di sabato e la gara di domenica, hanno avuto come esito una prima fila che in griglia vede allineati quelli che sono stati finora i maggiori protagonisti della stagione 2023.

Miglior tempo per Marco Bezzecchi, che con la Ducati del Mooney VR46 Racing Team ha fatto segnare 1:43.947, di 43 millesimi migliore di quello della GP23 Pramac di Jorge Martin e di oltre 2 decimi di quello della Ducati ufficiale di Pecco Bagnaia, terzo, che a sua volta ha staccato di soli 12 millesimi l'altra Ducati del team VR46 guidata da Luca Marini, che apre la seconda fila. Al fianco di quest'ultimo, seppure a mezzo secondo dal primo, le due moto del redivivo team ufficiale Honda di Mir e Marc Marquez.

L'altra Pramac di Zarco apre la terza fila, precedendo la Yamaha di Quartararo, staccato di quasi 8 decimi da Bezzecchi, che si è piazzato davanti alle due Aprilia pilotate dagli spagnoli Maverick Viñales e Aleix Espargaró, che apre la quarta fila, dove è affiancato da Raul Fernandez del team CryptoData RNF. A superare il taglio della Q1 anche Alex Marquez, ma il pilota del team Gresini, caduto nel finale di sessione, non potrà prendere il via per aver riportato ben tre fratture alle costole. Giornataccia per le due KTM di Brad Binder, 14°, e Jack Miller, 16°.

A causa di un improvviso acquazzone, la Sprint Race prenderà il via con più di un'ora di ritardo, a causa dello slittamento delle altre sessioni di qualifica per Moto2 e Moto3. A causa della violenza della pioggia è stato impossibile gareggiare.