La gara Sprint del GP del Qatar, diciottesima tappa del calendario del Mondiale di F1 2023, ha decretato la conquista del terzo titolo consecutivo da parte di Max Verstappen nel mondiale piloti di Formula 1.

La gara, che si è disputata sul circuito di Lusail per un totale di 19 giri, ha visto tagliare per primo il traguardo il giovane pilota della McLaren, Oscar Piastri, che in precedenza aveva ottenuto anche la pole iniziando così la gara dalla prima casella della griglia di partenza.

Secondo posto per Max Verstappen (Red Bull), che stranamente stavolta non ha tenuto fede alla fama di "cannibale" evitando di battagliare con il pilota della McLaren per ottenere la vittoria. Il pilota olandese, partito non dalla prima fila aveva perso qualche posizione al via e la sua è stata una gara di rincorsa, tra l'altro ostacolata dalle tre safety car che, comunque, non hanno impedito di assistere ad una Sprint race emozionante e ricca di colpi di scena, grazie ai numerosi duelli.

Il terzo posto sul podio è andato all'altro pilota Mc Laren, Lando Norris, che ha vinto il duello con le due Mercedes che si sono piazzate subito dietro, con George Russell quarto e Lewis Hamilton quinto.

A seguire, troviamo le Ferrari di Carlos Sainz, sesto, e Charles Leclerc, settimo, che hanno scelto di gareggiare con le gomme rosse, trovandosi però in difficoltà nell'ultima parte di gara. L'ultimo punto disponibile in gara, per ottavo posto, se l'è guadagnato Alex Albon, su Williams, precedendo Fernando Alonso (Aston Martin) e Pierre Gasly (Alpine), rispettivamente nono e decimo.

Domenica, il gran premio prenderà il via alle ore 19:00.





