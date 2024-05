Neanche la pioggia ha fermato il grande spettacolo di Radio Italia Live - Il Concerto, lo straordinario evento dal vivo che, ieri sera, come ogni anno, ha radunato un pubblico entusiasta, in una Piazza Duomo di Milano gremita, per l’occasione, nonostante il maltempo.

Tanti gli artisti, che si sono alternati sul palco, accompagnati dalla Radio Italia Live Orchestra diretta dal Maestro Bruno Santori, presentati dalle voci di Radio Italia, Giuditta Arecco, Daniela Cappelletti, Marco Falivelli, Mauro Marino, Manola Moslehi e Paoletta.

Ad aprire le danze Noemi accompagnata da Carl Brave, seguiti dalle performance di Gazzelle, Alessandra Amoroso, Geolier, The Kolors, Emma, Mahmood, Gianna Nannini, Annalisa, Ghali, Angelina Mango e, in chiusura, l’emozionante esibizione di Ultimo, per tre ore ininterrotte di show, all’insegna della grande musica italiana.

Trasmesso in diretta su Radio Italia solomusicaitaliana, Radio Italia Tv e in streaming audio/video su http://radioitalia.it/, l’evento ha anche generato, sui social, un boom di contenuti, con l’hashtag #rillive. Novità di quest’anno: in collaborazione con TikTok Italia, la possibilità, per la community, di vivere il backstage dell’evento, con contenuti esclusivi e interviste, agli artisti, trasmesse in diretta, su TikTok LIVE, dal profilo TikTok di Radio Italia (@radioitalia). La LIVE è stata condotta dalla creator Cecilia Cantarano e ha registrato oltre 148mila visualizzazioni totali. Il prossimo appuntamento, con il Radio Italia Live - Il Concerto, è previsto giovedì 27 giugno, a Napoli, a Piazza Del Plebiscito.