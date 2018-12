Simone Moretto, passione in scena

Simone Moretto è un attore italiano ed insegnante di recitazione, un mix di simpatia, caparbietà, tenacia e tanta umiltà. La sua filosofia? Anche dal basso si possono raggiungere grandi risultati.

Il suo percorso artistico è iniziato in una videoteca ed è da lì guardando film ha deciso di intraprendere il mestiere di attore. Ha una venerazione per Quentin Tarantino ed ama i film francesi anni 70 ed ha sempre sognato di interpretarne un personaggio, un pò decadente, romantico ed antieroe, dopo aver portato in scena con gli attori della Compagnia TORINO Spettacoli, ilgiallo di Agatha Christie "Caffè Nero per Poirot" per la regia di Girolamo Angione, dove è il protagonista POIROT.

Dal 19 dicembre al 7 gennaio riprende FORBICI FOLLIA, una commedia tutta da gustare che da anni, con successo, va in scena registrando il tutto esaurito.

Grazie alla passione, la professionalità e collaborando con un team di attori compatto, i successi e il continuo studio di Moretto non tarderanno ad arrivare!