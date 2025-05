Omoda, brand innovativo del gruppo cinese Chery, prepara il debutto in Italia della sua nuova proposta compatta: l’Omoda 3. Il lancio è previsto entro l’inizio del 2026, con l’obiettivo di conquistare un pubblico giovane e amante della tecnologia. Il design è ispirato al mondo dei robot giapponesi, con linee dinamiche e dettagli luminosi personalizzabili. Gli interni sono moderni e digitali, con ambienti minimal, comandi touch e funzioni pensate per il gaming.

La gamma motori comprenderà versioni a benzina, elettriche e plug-in hybrid. Il modello elettrico offrirà un'autonomia di circa 450 km, mentre l’ibrido plug-in permetterà spostamenti quotidiani in elettrico grazie a un range intorno ai 100 km. La versione entry-level dovrebbe partire da circa 20.000 euro, mentre le varianti più evolute supereranno i 30.000 euro.

Un altro punto forte sarà l’intelligenza artificiale integrata: grazie a sistemi evoluti, l’auto potrà apprendere le abitudini del conducente per ottimizzare comfort e prestazioni, rendendo l’esperienza a bordo più fluida e personalizzata. Omoda 3 si presenta così come un SUV urbano e smart, perfetto per la nuova generazione di automobilisti.

