"Dobbiamo guardare avanti". Il reintegro dei sanitari non vaccinati anticipato di un mese al 1 novembre, "è un segno di pacificazione. Le condizioni pandemiche stanno migliorando e abbiamo bisogno di avere questi medici al lavoro nel sistema sanitario nazionale".

Lo ha detto ieri al Tg5 il neo ministro della Salute, Orazio Schillaci, che poi ha aggiunto...

"I vaccini sono stati uno strumento indispensabile nella lotta alla pandemia e rimangono da raccomandare alle persone fragili, agli anziani e alle persone più deboli"."La carenza di medici in Italia un problema importante. I medici vanno gratificati meglio e hanno bisogno di avere uno stipendio adeguato al lavoro che fanno. Gli stipendi dei nostri medici non sono in linea con quelli europei e mi impegno personalmente a trovare una soluzione a questo problema"."I cittadini italiani devono avere lo stesso tipo di cure indipendentemente dalla regione dove abitano Dobbiamo impegnarci a offrire più prestazioni su tutto il territorio nazionale. Mi impegnerò per garantire risorse adeguate al Servizio sanitario nazionale, anche perché la pandemia ha dimostrato quanto sia importante la salute pubblica".