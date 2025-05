Dichiarazione del ministro della Salute Orazio Schillaci, intervistato dal direttore del Corriere della Sera Luciano Fontana, ospite di Healthcare & Pharma Talk di Rcs Academy:

"Dobbiamo rendere nuovamente più facile e attrattivo fare il medico di famiglia, c'è una crisi vocazionale. Oggi i concorsi - fatti ancora su base regionale - non vedono una ampia partecipazione. È necessario varare una riforma che preveda una scuola di specializzazione universitaria su base nazionale. Dobbiamo avere più medici di famiglia, che sono il primo punto di contatto tra cittadini e Ssn. Poi c'è un ampio dibattito su questa figura, credo sia fondamentale che i medici di medicina generale passino una parte del loro tempo all'interno delle strutture della medicina del territorio previste dal Pnrr, faccio riferimento alla Case di comunità, dove all'interno dei team multidisciplinare previsti, una figura fondamentale è il medico di famiglia. Io credo che sul tema del loro contratto sia giusto lasciar scegliere i medici se continuare ad essere liberi professionisti o diventare dipendenti del Ssn.Ma ci aspettiamo dai medici di famiglia la massima collaborazione per continuare a fare quello che negli anni hanno sempre fatto. In tempi brevi avremo una soluzione nell'interesse primario dei cittadini, dei malati e dei fragili".