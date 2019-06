MotoGP, sarà Quartararo a partire dalla pole del GP d'Olanda 2019

Le Yamaha - sia quella del team Petronas, sia quella ufficiale - nelle qualifiche sul TT di Assen sono sembrate moto da fantascienza rispetto a quelle degli avversari.

Infatti, mentre la pole del GP d'Olanda di MotoGP è andata a Fabio Quartararo con il fantascientifico tempo di 1:32.017, solo la M1 di Vinales - che si è piazzata seconda - è riuscita a mantenere il passo del rivale, distanziata di poco più di un decimo.

A 4 decimi, terza la Suzuki di Rins, mentre il campione del mondo in carica e primo nella classifica del mondiale piloti, Marc Marquez, non è andato al di là del quarto tempo con ben 7 decimi di distacco!

Con quella odierna, Quartararo porta a casa la sua terza pole stagionale, non un risultato da poco per una matricola della MotoGP, e per di più ottenuto su una delle piste più tecniche del mondiale. Solo Marc Marquez, da esordiente in MotoGP, era riuscito a fare altrettanto.

E viste le prestazioni della Yamaha, dispiace che Valentino Rossi non sia riuscito a qualificarsi per la Q2, e partirà pertanto dalla quinta fila.

Per Suzuki, oltre all'ottima prestazione di Rins, c'è da segnalare anche il quinto tempo di Joan Mir che, in seconda fila, precede la Honda LCR di Carl Crutchlow.

Solo sesta la prima delle Ducati, ed è quella di Danilo Petrucci mentre il suo compagno di squadra Andrea Dovizioso è solo undicesimo ad oltre 1,6 secondi dal tempo della pole.



Questi i piazzamenti dei primi 12 migliori tempi in qualifica:

1. Fabio Quartararo (Petronas Yamaha SRT) 1:32.017

2. Maverick Viñales (Monster Energy Yamaha MotoGP) + 0.140

3. Alex Rins (Team Suzuki Ecstar) + 0.441

4. Marc Marquez (Repsol Honda Team) + 0.714

5. Joan Mir (Team Suzuki Ecstar) + 1.068

6. Cal Crutchlow (LCR Honda Castrol) + 1.211

7. Danilo Petrucci (Ducati Team) + 1.265

8. Takaaki Nakagami (LCR Honda Idemitsu) + 1.278

9. Franco Morbidelli (Petronas Yamaha SRT) + 1.297

10. Jack Miller (Pramac Racing) + 1.306

11. Andrea Dovizioso (Ducati Team) + 1.675

12. Pol Espargaro (Red Bull KTM Factory Racing) + 1.745