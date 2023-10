Il brano della rock band dal 13 ottobre nelle radio.

“Fuori” è il singolo che lanciò il disco “Psicosi di una Donna Curiosa”, edito nel 2012 e album d’esordio per la band de Il Vaso Di Pandora. Il brano torna alla ribalta ufficializzandone l’uscita nelle radio dal 13 ottobre e in promozione nazionale. “Fuori” è un brano dalle forti tinte rock, confini varcati sfociando in uno stoner ben curato e fluido in cui le melodie fanno da padrone esaltando la potente voce della cantante Antonella Farace. Ritmica maniacalmente arrangiata dal batterista Francesco Scaglioni per dare una solida base al tutto evidenziando il groove della band diventato poi, nel corso degli anni, una chiara firma riconoscibile: pura adrenalina.

“Ci sono personaggi che abbiamo incrociato durante le nostre vite che ci sono rimasti impressi per la pochezza che rappresentavano in tutto ciò che facevano, persone per le quali ci siamo domandate se esistono il pudore, la dignità o almeno un briciolo di correttezza persone dalle quali ci siamo distaccate con disprezzo e senza il minimo ripensamento. In questa canzone ci sono le parole che gli avremmo durante un commiato immaginario.” Il Vaso Di Pandora

Guarda il video

Storia della band

La band de Il Vaso Di Pandora nasce nel 2009 dall’intuito della cantante Antonella Farace e del batterista Francesco Scaglioni. Dopo vari cambi di line up il quartetto si completa con Mario Guizzardi al basso e Gabriele Andrisani alla chitarra. L’innegabile matrice del quartetto basato a Bologna è quella del rock, specialmente quello più contemporaneo sviluppatosi negli anni zero, da cui Il Vaso Di Pandora mutua quel particolare gusto per edificare muri sonori con i quali colpire il proprio pubblico in modo diretto, potente, come uno schiaffo. Dopo “Psicosi Di Una Donna Curiosa” del 2012, “Massacri per Diletto”, uscito nel marzo 2015 e “L’Astronaufrago”, pubblicato nell’Aprile 2019, la band è pronta al suo gran ritorno con un singolo in pubblicazione nel prossimo novembre e che aprirà le porte a un nuovo progetto discografico.

Spotify: open.spotify.com/artist/40IDfJbEH4cQtI3BtGy2D7?si=tiMKqeiTQg277XNIHwTyEQ

Facebook: facebook.com/ilvasodipandorabologna

Instagram: www.instagram.com/ilvasodipandoraband

YouTube: www.youtube.com/ilvasodipandoraband