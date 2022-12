Afghanistan: le principali Organizzazioni umanitarie dicono che il divieto emanato per le operatrici nel Paese costerà delle vite

Quattro delle più grandi organizzazioni umanitarie internazionali che lavorano in Afghanistan sottolineano che le vite di donne e bambini sarebbero a rischio se le autorità de facto non revocheranno immediatamente il divieto per le donne del paese di lavorare nelle ONG.

Save the Children, World Vision International, CARE International e il Norwegian Refugee Council (NRC) hanno dovuto temporaneamente sospendere le loro operazioni in Afghanistan a seguito dell'annuncio delle autorità del 24 dicembre scorso. Secondo le Organizzazioni, infatti, non è possibile raggiungere milioni di bambini, donne e uomini bisognosi di assistenza senza il personale femminile.

In una conferenza stampa congiunta, svoltasi oggi pomeriggio, le quattro Organizzazioni non governative internazionali hanno chiesto un'immediata revoca del divieto, arrivato una settimana dopo che alle donne era stato vietato di frequentare l'università. Le ragazze sono già bandite dalle scuole superiori e a novembre sono stati vietati loro anche i giardini pubblici, le palestre e i bagni pubblici.

Secondo gli ultimi dati, circa 28 milioni di persone – più della metà della popolazione – compresi 14 milioni di bambini, hanno bisogno di assistenza umanitaria in Afghanistan. Quest’anno circa il 97% degli afgani rischia di scendere al di sotto della soglia di povertà e oltre 1,1 milioni di bambini sotto i cinque anni sono gravemente malnutriti.



Inger Ashing, CEO di Save the Children, ha affermato che la sua organizzazione ha curato 73mila bambini per le forme di malnutrizione più acute e 30mila donne attraverso cliniche mobili; queste vite sarebbero state a serio rischio senza il personale medico femminile.

Inger Ashing ha anche sottolineato che Save the Children, presente nel paese da 40 anni, ha 5.700 dipendenti e operatori di comunità in Afghanistan, di cui 2.490 sono donne. Da quando le autorità de facto sono subentrate nell'agosto 2021, Save the Children ha aiutato quasi 4 milioni di persone, di queste, 2 milioni sono bambini.

“La cosa tragica è che le autorità de facto hanno emesso questo provvedimento mentre donne, uomini e bambini afghani stanno affrontando una delle più grandi crisi umanitarie del mondo, con livelli record di fame. L'Afghanistan sta vivendo la peggiore emergenza alimentare da quando è stato attivato il monitoraggio dei dati, con 6 milioni di persone sull'orlo della carestia” ha sottolineato Inger Ashing. “Questa non è una scelta. Non possiamo fornire il nostro supporto salvavita senza le nostre colleghe. Se non saremo in grado di ricominciare i nostri programmi sul territorio, i bambini moriranno... ecco quanto è grave la situazione", ha detto concluso alla conferenza stampa .



World Vision International lavora in Afghanistan da 21 anni. L'Organizzazione ha sostenuto sei milioni di persone, tre milioni delle quali sono bambini.

“Le operatrici umanitarie sono vitali per noi per fornire un'assistenza umanitaria adeguata. Sono infermiere, medici, insegnanti, esperte di nutrizione, team leader, operatrici sanitarie di comunità e addette ai vaccini. Il nostro compito è salvare vite umane e creare un futuro migliore per i bambini in Afghanistan. Ciò richiede il pieno impegno e la leadership del nostro personale femminile”, ha dichiarato Andrew Morley, Presidente e CEO di World Vision International.“Siamo al fianco dei bambini dell'Afghanistan da più di due decenni, affrontando così tante sfide. Dobbiamo trovare una soluzione tempestiva, affinché il nostro personale femminile continui a portare la vita in tutta la sua pienezza a ragazze e donne. Non meritano niente di meno” ha sottolineato Andrew Moley.



CARE International ha 900 dipendenti, il 38% dei quali sono donne, distribuiti in 9 province. CARE ha iniziato a lavorare in Afghanistan nel 1961. Il Segretario Generale di CARE International, Sofia Sprechmann Sinerio, ha dichiarato durante la conferenza stampa: “Le donne e le ragazze sono già quelle che mangiano per ultime e di meno, in un momento in cui circa 6 milioni di afghani sono solo ad un passo dalla carestia. Possiamo solo immaginare l'impatto che quest'ultima decisione devastante avrà su una popolazione che già affronta difficoltà estreme. Le donne impegnate nella riposta umanitaria, sono tra le più esperte al mondo, sono una parte non negoziabile della fornitura di aiuti, che non si può discriminare”.



L'NRC ha attualmente 1.541 membri del personale in Afghanistan, di cui 469 sono donne. Dal 15 agosto 2021, i team dell'NRC hanno assistito oltre 870.000 persone sfollate in 18 province dell'Afghanistan con supporto che va dalle risposte di emergenza alle inondazioni, terremoti e siccità, istruzione, riparo, assistenza legale, protezione, mezzi di sussistenza, sicurezza alimentare e acqua. Quest'anno NRC ha fornito assistenza a 3.700 famiglie per prepararle all'inverno. Queste attività di salvavita per l’inverno sono ora sospese a causa del divieto.

“Non possiamo funzionare senza il nostro personale femminile; costituisce una parte vitale della nostra risposta umanitaria e circa un terzo della nostra forza lavoro. Abbiamo bisogno di un accesso senza ostacoli per il nostro lavoro sia per gli uomini che per le donne” ha dichiarato Adam Combs, direttore regionale di NRC.





Fonte: Comunicato stampa di Save the Children