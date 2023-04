Sabato 1° aprile Monticello SPA&FIT festeggia il suo 17° compleanno con un programma ricco di appuntamenti e contenuti e con un party serale in compagnia di un ospite d’eccezione: il violinista Pierpaolo Foti

Monticello Brianza, Aprile 2023 - 17 anni di benessere e relax, di coccole e attenzioni. Monticello SPA&FIT, punto di riferimento per il wellness in Lombardia alle porte di Milano e luogo prediletto per chi è alla ricerca di un momento rigenerante per evadere dallo stress cittadino, festeggia sabato 1° aprile il suo 17° compleanno offrendo a tutti i suoi ospiti una giornata indimenticabile.

Un ospite d’eccezione, il violinista Pierpaolo Foti, renderà speciali i festeggiamenti a Monticello SPA&FIT, trasformando il benessere in musica. Il giovane talento del violino che ha calcato i più importanti palchi nazionali e internazionali, suonando ad esempio con Jovanotti all’ultimo Jova Beach Party, delizierà gli ospiti a partire dal tardo pomeriggio con tre esibizioni che spazieranno dai repertori classici, alle colonne sonore più celebri, fino alle melodie pop. Tra un’esibizione e l’altra l’intrattenimento sarà animato da un Dj Set dal vivo e da show coreografici spettacolari. I festeggiamenti del 1° aprile inizieranno fin dalle prime ore della mattina, con un ricco programma di attività e contenuti offerti a tutti gli ospiti.

All’interno della nuova area Panoramic Jungle si potranno provare due nuovi percorsi meditativi legati alla natura, il Nature Vibes e l’Alpha Traning, e uno legato all’acqua, il Water Flow, ad integrazione del vasto e variegato calendario di cerimonie di benessere.

Saranno proposti a più riprese diversi contenuti extra: la Cerimonia Beauty Visage che consiste nell’applicazione sul viso di un panno caldo imbevuto di olio essenziale alla lavanda con successivo massaggio; momenti di brindisi con calici di bollicine accompagnati da piccola pasticceria e due momenti di intrattenimento rilassante con l’Arpa Celtica, all’interno dell’area Panoramic Jungle.

Il 1°aprile quindi nessuno scherzo, nessun pesce d’aprile, è tutto vero: a Monticello SPA&FIT si festeggia in grande.

CALENDARIO APRILE 2023

GIOVEDÌ 6 APRILE: Giornata Mondiale dello Sport

In occasione della giornata mondiale dello Sport sono organizzate per i clienti fitness due challenge di Plank nella fascia mattutina e serale. Quattro saranno vincitori totali in tutta la giornata (due per cat. Uomo e due per cat. Donna). Ciascun vincitore sarà omaggiato con massaggio da 25 minuti personalizzato.

DOMENICA 9 e LUNEDÌ 10 APRILE: Pasqua e Pasquetta a Monticello SPA&FIT

Il relax a Monticello SPA&FIT non è mai stato così gustoso. Per festeggiare con amici e parenti Pasqua e Pasquetta, il 9 e il 10 aprile, sarà proposta alle ore 11:00 una degustazione a base di colomba, mentre dalle ore 15:30 alle ore 17:30 sarà presente una postazione barbeque che servirà piatti di carne tra cui costine, coppa, alette bbq accompagnate da crostini, bruschette e salse. Prezzo 8,00 € a piatto

SABATO 15 APRILE: Beauty Day Spa

Si rinnova l’appuntamento a Monticello SPA per una giornata all’insegna della bellezza. Dalle 11.00 alle 14.00 e dalle 15.00 alle 20.00 saranno presenti in struttura beauty consultant che offriranno consigli di bellezza proponendo una prova gratuita dei prodotti beauty di Terme di Saturnia Natural Destination e Terme di Chianciano. È inoltre previsto uno sconto speciale riservato del 20% sui prodotti in vendita.

GIOVEDÌ 20 APRILE: Monticello Moon Party

Torna l’appuntamento più esclusivo di Monticello SPA&FIT, il Moon Party: una serata magica con musica, DJ Set dalle 19:00 e show coreografici in sauna, per vivere un’indimenticabile esperienza di benessere sotto le stelle. Per l’occasione il Centro rimarrà aperto fino alle 24:00. Ingresso speciale serale a 35€.

DOMENICA 30 APRILE: Family SPA Sunday

Il 26 febbraio è Family SPA Sunday a Monticello SPA&FIT: una speciale giornata dove il benessere è rivolto a tutta la famiglia, con possibilità di accesso all’area SPA* anche per i bambini dai 3 anni di età. Il costo riservato ai bambini per l’intera giornata è di 20€. *accesso consentito unicamente alla zona acque e alle stanze relax. Non è consentito l’ingresso negli ambienti caldi e caldo-umidi.

APERITIVO IN SPA

Tutte le sere è possibile acquistare e gustare a bordo vasca o nel Bistrot di Monticello SPA&FIT uno sfizioso aperitivo per godersi del tempo all’insegna del relax e del benessere, anche nel gusto. Da scoprire la nuova drink list frutto della speciale collaborazione con Campari Academy e il signature drink Monticello Essence, ideato appositamente per Monticello SPA&FIT. E la domenica, un biglietto speciale che include ingresso serale alla SPA con uno sfizioso aperitivo da gustare in accappatoio.

AUFGUSS NIGHT

Ogni venerdì sera, dalle 19:00 alle 23:30, un intenso e variegato programma di Aufguss, in collaborazione con AISA, Associazione Italiana Saune e Aufguss, Durante la serata sarà possibile partecipare agli eventi in modalità textile free, con telo in cotone o in fibra naturale oppure indossando un costume in tnt, che verrà fornito gratuitamente a chi lo desidera.

CERIMONIE DI BENESSERE

Nell’ingresso è inclusa una Cerimonia di Benessere a scelta tra quelle disponibili durante la giornata e un Aufguss. Le Cerimonie di Benessere sono fruibili tutti i giorni:

- dal lunedì a giovedì dalle ore 10 alle ore 21.30

- il venerdì dalle ore 10 alle ore 24.00

- il sabato dalle ore 9 alle ore 24.00

- la domenica dalle ore 9 alle ore 21.30

Le attività prenotabili sono, AUFGUSS, BAGNO SONORO, ICE SKIN, MASCHERA VISO ALL’ARGILLA, MASCHERA VISO AL MIELE, ORIENTAL BEAUTY CARE, SAVONAGE, SCRUB CORPO.

MONTICELLO SPA & FIT

Monticello SPA&FIT è da anni un punto di riferimento del benessere in Lombardia, una location unica a pochi km da Milano, dedicata alla cura di corpo e mente. 5.000 metri quadrati dedicati al relax racchiusi in una struttura moderna. 7 vasche interne ed esterne, 16 ambienti sensoriali dove vivere l’esperienza di Calore e Tepore, 15 Cerimonie di Benessere, oltre 40 tipi di massaggi e trattamenti corpo singoli e di coppia, realizzati con prodotti esclusivi e di altissima qualità, 1.000 metri quadrati dedicati al fitness e al benessere del corpo. Monticello SPA&FIT è partner di Terme di Saturnia Natural Destination, tra le strutture termali più prestigiose d’Italia nel cuore della Maremma toscana.