Da allenatore del Bari vince il campionato cadetto trascinando i pugliesi in Serie A.

Passa al Siena e in un solo anno riesce a promuoverlo in Serie A.

Diventa allenatore di una Juventus giunta settima in classifica: in 3 anni vince 3 scudetti. Il primo scudetto senza perdere una partita, il terzo, ottenendo 102 punti in classifica (record nei top 5 campionati europei).

Passa alla guida del Chelsea che nella precedente stagione è arrivato settimo in Premier League: al primo anno vince la Premier League con due turni d'anticipo.

L'Inter l'ha portata a vincere lo scudetto dopo 10 anni di astinenza, bloccando l'egemonia della Juventus.

Col Napoli ha vinto lo scudetto al primo anno dopo che il club ha raggiunto il decimo posto in campionato nella stagione precedente.

In 654 partite in carriera da allenatore ne ha vinte 381 (58,25%).

Ha vinto:

1 Campionato di Serie B.

5 Campionati di Serie A.

2 Supercoppe Italiane.

1 Premier League.

1 Coppa d'Inghilterra.

4 volte la panchina d'oro.

È il primo allenatore nella storia a vincere il campionato di Serie A con tre squadre diverse.

5 Scudetti vinti su 6 campionati italiani disputati da allenatore: un dato spaventoso.

È nato per vincere.

Vive per la vittoria.

È uno dei più grandi allenatori di sempre.

Buon compleanno Antonio Conte...