Il giorno della memoria, un'occasione per riflettere, per indignarsi, piangere e soffrire, ma anche per agire affinché tutto questo non accada più.

Non basta dire che è tutto lontano, che è tutto finito, le parole si perdono nel vento mentre il male continua a dominare il mondo, a volte si manifesta in modo più subdolo, altre volte più violento.

L'amore è l'unica chiave per abbattere qualsiasi tipo di muro, per far prevalere il bene, per garantire la pace, ma l'impegno concreto affinché si tenga lontano lo spettro del passato è determinante.

Siamo NOI i veri protagonisti di qualsiasi cambiamento.