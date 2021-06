Questa è una storia dimenticata. Dimenticata dalla maggior parte dei libri di storia, ma sopravvissuta nella coscienza collettiva solo come la metafora di ingiustizia e persecuzione. Eppure la caccia e i processi alle streghe furono un preciso sanguinoso capitolo della storia europea, costato centinaia di migliaia di morti, soprattutto nel periodo storico che va da l’inizio del XVI secolo alla metà del XVII secolo. Nel mezzo ci fu la controriforma, dominata da scontri teologici di tipo ontologico, che portarono anche a profonde spaccature sociali e ad una cultura dominata dal dogma religioso e la delazione. Non dimentichiamo che la fine del XV secolo coincise con la diffusione di libri come il Malleus Maleficarum di Jacob Sprenger e Heinrich Kramer, i quali scrissero fra le altre cose:

Fra tutte le eresie, la più grande è quella di non credere nelle streghe e con esse, nel patto diabolico e nel sabba.

Il testo, pensate, venne stampato 28 volte tra il 1487 e il 1669.



Ritratto di Friedrich von Spee della prima metà XVII secolo

E’ in questo contesto filosofico che troviamo anche lo scrittore gesuita Friedrich von Spee (Kaiserswerth 25 febbraio 1591 – Treviri, 7 agosto 1635).

Nasce quattro anni dopo la morte di Jacob Sprenger, ma cresce sotto la stessa influenza religiosa che aveva fatto nascere libri come il Malleus Maleficarum. Egli però si pone in antitesi con quella visione. E lo fa non solo secondo la profonda riflessione intellettuale, ma anche riportando la sua esperienza diretta. Era stato infatti per anni, confessore delle donne condannate al rogo per stregoneria senza mai averne trovata una sola che fosse davvero colpevole. Un uomo che perorava la causa delle streghe in epoche in cui la terzietà del sistema giudiziario era praticamente inesistente, tanto meno per i processi religiosi. Fu il primo nella storia a contestare la liceità della tortura come strumento di estorsione delle confessioni.

Non dimentichiamo che nell’anno in cu i pubblicò il testo, con il titolo originale Cautio Criminalis, in città come Wurzburg (Baviera) c’erano stati ben 900 roghi di presunte streghe. Egli stesso descrive le notti germaniche come illuminate dai roghi. Il testo pubblicato in forma anonima per evitare un'esposizione diretta, in un periodo in cui chiunque si poteva ritrovare addosso l'accusa di eresia.

Non dobbiamo vedere i processi alle streghe come organizzati da loschi inquisitori ecclesiastici, come spesso vediamo inscenare in film hollywoodiani di dubbia attendibilità storica. Su questo Von Spee è chiaro. Si trattava in realtà di un sistema politico-giuridico, di cui la chiesa cattolica costituiva il carburante ma non il motore. Il motore era fatto di istituzioni politiche e di intere gerarchie giudiziarie, costruite attorno alla logica della delazione e dei processi costruiti senza alcun fondamento giuridico. Questo gigantesco meccanismo burocratico era praticamente inarrestabile. Ma ribadiamo che era frutto prima di tutto, di una precisa volontà politica. Non tutti, nella chiesa cattolica e nelle istituzioni politiche, era favorevoli a questi processi. Le menti teologiche e giuridiche più illuminate (tra cui naturalmente Von Spee) capivano perfettamente che si trattasse di vere e proprie esecuzioni e che gli esiti dei processi erano spesso il risultato di principi giuridici e teologici del tutto inconsistenti. Von Spee non nega l'esistenza delle streghe (all'epoca convinzione ben radicata), ma l'assoluta arbitrarietà con la quale venivano condannate, in gran numero, persone innocenti. Ed vera comunque contrario all'incredibile sofferenza fisica inflitta alle persone, che fossero o non fossero streghe.

Eppure, tali processi, andarono avanti per secoli; da Torquemada fino all’ultima condanna a morte di una donna per stregoneria, Anna Göldi, nel 1782 in Svizzera.

La cosa straordinaria, è che in questo contesto di ignoranza e superstizione possa essere emersa una personalità di tale rigore giuridico, etico e morale. Esamina i processi attraverso la base pregiudiziale su cui sono scandalosamente costruiti e la relativa inconsistenza giurisprudenziale su cui sono dibattuti per arrivare a condanne farsa.

Abbiamo una lucida rappresentazione dei processi e di tutti gli attori coinvolti nella complessa macchina giuridico-amministrativa. Von Spee, perora la causa delle donne accusate di stregoneria e lo fa spesso con i toni indignati e forti dell’apologia. Egli accusa e smonta, punto per punto, tutta l’impalcatura giuridica e processuale ormai asservita, senza replica, al dogma giustizialista.

Indica anche coloro che egli ritiene i veri responsabili tra le autorità civili e li divideva sostanzialmente in tre categorie:

Quelli che avevano il potere di fermare un processo, ma che non lo facevano per una ferocia ideologica di cui Von Spee stesso si stupisce e si indigna, pur avendo vissuto di persona quel periodo. Quelli (Poteri politici e poteri giudiziari) che per una forza di inerzia giustizialista, lasciavano che i processi andassero avanti e si concludessero per lassismo e pigrizia morale, pur consapevoli di tutti i vizi inerenti a tali processi. Quelli che avevano un interesse economico o politico a mantenere in piedi la macchina delle sentenze (oggi avremmo parlato di business).

A volte il testo può sembrare un po’ noioso, per i tecnicismi giuridici e le esposizioni dialettiche. Vi domina però una precisione compilatoria e un ordine espositivo di tipo chiaramente teutonico. Si percepisce anche una profonda convinzione morale e un senso profondo della giustizia. Tutto contribuisce a restituire un quadro grande spessore umano a Von Spee.



Prima edizione anonima della Cautio Criminalis, attribuita a un "teologo romano sconosciuto"

Nel 2018, è stato realizzato un film italiano, Menocchio, incentrato sulla figura di Domenico Scandella (Monreale Valcellina, 1532 – Pordenone, 1599), detto appunto Menocchio, diminutivo popolare di Domenico. E’ la storia vera di questo mugnaio processato e giustiziato per eresia dall’inquisizione. Lo consiglio a chi vuole vedere un film dalle ricostruzioni autentiche e attendibili storicamente ed è interessato più all’argomento che agli attori.

Cautio Criminalis è un testo che ha cambiato la mia visione e la mia consapevolezza storica sui processi alle streghe. Un libro da avere, per smontare definitivamente luoghi comuni e pregiudizi.