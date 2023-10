Windows 12: Anticipazioni e Caratteristiche

L'attesa per la prossima versione del sistema operativo più famoso al mondo, Windows 12, è sempre più intensa. Anche se Microsoft non ha ancora rilasciato dettagli ufficiali, diverse voci e anticipazioni stanno circolando nel mondo tech. Ecco un riassunto delle principali novità che potremmo aspettarci da Windows 12:

Data di Rilascio: Nonostante la mancanza di una data ufficiale, molti esperti suggeriscono che Windows 12 potrebbe vedere la luce nel 2024, seguendo il tradizionale ciclo di rilascio di Microsoft, probabilmente nella seconda metà dell'anno.

Modularità: Una delle novità più attese è la modularità. Si parla della possibilità per gli utenti di personalizzare l'installazione del sistema operativo in base alle proprie esigenze, potendo optare per un sistema più leggero per la navigazione web o uno più robusto per il gaming e l'editing fotografico.

Intelligenza Artificiale (IA): L'integrazione dell'IA potrebbe rivestire un ruolo chiave in Windows 12, con funzionalità di predizione delle preferenze dell'utente e ottimizzazione delle prestazioni.

Interfaccia Utente e Design: È previsto un rinnovamento dell'interfaccia utente, con una barra delle applicazioni fluttuante e un design moderno e personalizzabile, insieme a uno "schermo dinamico" con sfondi animati.

Miglioramenti nelle App e Funzioni Nuove: Si prevedono miglioramenti nell'app "Your Phone," nuove app native per podcast e streaming, e la possibile fusione tra Skype e Teams in un'unica app di videochiamata.

Requisiti di Sistema: I requisiti minimi per Windows 12 potrebbero richiedere un aumento della RAM a 8 GB, mentre altre specifiche tecniche potrebbero rimanere in linea con Windows 11.

In attesa di ulteriori dettagli ufficiali da Microsoft, Windows 12 rappresenta una promessa di innovazione e miglioramenti significativi. Gli utenti e gli appassionati di tecnologia dovranno continuare a seguire da vicino le notizie e gli aggiornamenti su questa nuova versione del sistema operativo iconico.