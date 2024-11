Il British Shorthair è una delle razze feline più amate e diffuse in Europa, noto per il suo aspetto da peluche e un temperamento equilibrato, che lo rende ideale sia per la vita in appartamento che per spazi più ampi.

Questa razza rappresenta l’essenza della tradizione felina britannica, con il suo corpo robusto e il caratteristico pelo corto e folto.

La storia del British Shorthair risale all’epoca romana, quando i gatti furono portati in Gran Bretagna per controllare i roditori. Con il passare dei secoli, questi gatti si sono adattati al clima e all’ambiente britannici, diventando una razza distintiva.

Nel XIX secolo, il British Shorthair guadagnò popolarità nelle esposizioni feline, consolidando il suo status come simbolo della cultura felina britannica.

Dal punto di vista fisico, il British Shorthair si distingue per gli occhi grandi e rotondi, solitamente di colore rame o ambra, che conferiscono uno sguardo dolce e penetrante.

La sua struttura compatta, con una testa rotonda, un collo corto e muscoloso, e piccole orecchie proporzionate, lo rendono facilmente riconoscibile.