Lucia Bramani è una modella nata nel 2001, nota soprattutto per essere la moglie del calciatore della Juventus Federico Chiesa.



Chi è Lucia Bramani?

Primo piano in bikini della modella emergente Lucia Bramani

Modella nata a Milano nel marzo 2001. Ha studiato all'Università Cattolica di Milano, dove si è specializzata in psicologia. In passato, però, ha studiato anche danza classica.

Carriera lavorativa.

Il suo primo lavoro è stato quello di modella, e infatti Lucia ha lavorato per importanti marchi di moda come Tesenis, Barnere e Philippe Prine Bikini Lowers. Non si sa quando si sia fidanzata con il calciatore della Juventus Federico Chiesa, ma si pensa che sia stato tra il 2021 e il 2021, quando è finita la sua storia con Benedetta Quagli Si sa poco dell'inizio della loro storia d'amore, e infatti, fino a quando non sono stati sicuri, hanno nascosto la loro relazione Nel marzo 2022, proprio nel giorno del compleanno di lei, i due escono allo scoperto e fanno la loro prima apparizione al ristorante dello chef insieme allo chef stellato Gracco.

Lucia Bramani e Federico Chiesa.

Nel dicembre 2023, il calciatore Federico Chiesa le chiese di sposarlo. Lei ha accettato, naturalmente. Lei è di Milano, ma attualmente vivono a Torino. Due piccole curiosità su di lei. Da quando si è saputo che è la fidanzata di Federico Chiesa, i suoi follower su Instagram sono passati da 35.000 a quasi 200.000. Ama viaggiare e sciare, ma non disdegna l'equitazione. È una fan di Kate Moss. Le sue tre taglie sono 84-59-90. Potrebbero interessarti le biografie dei modelli Vittorio Menozzi e Greta Rossetti.

La biografia di Lucia Bramani.

Nata a Milano

Nata il 24 marzo 2001

Vive e lavora a Milano/Torino

Occhi castani

Altezza 1,75 m

Castano scuro

Hobby Sci, viaggi

Professione Modella

Scheda Biografica Vittorio Menozzi