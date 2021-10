Nasty Juice Music, una crew formata da tanti dj in forte crescita internazionale, è decisamente attiva. Il 21 ottobre su Crop of Music Radio, per il suo scatenato radioshow ecco un New Episode con un protagonista musicale d'eccezione, Carmelo Prato.

Tra le label su cui pubblica la sua musica c'è Trax Records, un punto di riferimento per chi ama l'elettronica tutta da ballare. Originario di Agrigento, classe 1984, ha fatto ballare eventi di riferimento come Muzik Village, Sonika Festival, Reset, East Side Festival (...) e ha un sound decisamente personale.





Nasty Juice Music è uno spazio di libertà in cui si muovono tanti diversi artisti, permettendo loro di esprimersi in piena libertà. A guidare quello che è un vero e proprio collettivo c'è Davide Catania, art director di un'organizzazione nata nel lontano 2013, un'organizzazione che lavora costantemente per crescere ed affermarsi anche fuori dai confini nazionali. "E' una crew di dj piuttosto diversi diversi tra loro", spiega Davide Catania. "Siamo però tutti uniti da una passione assoluta per la musica". Tra gli altri, del collettivo fanno parte Carmelo Prato, Dangeli, Luca Zuccarello, Luca Distefano, Mahoney, Marco Sdang, Nirsm, Domi, D Beat.

