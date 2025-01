Palermo. La povertà avanza e con essa cresce il numero di famiglie e individui che si rivolgono alle mense sociali per un pasto caldo. A lanciare un accorato appello è Davide Romano, giornalista e fondatore della comunità ecumenica La Compagnia del Vangelo, impegnata nell’assistenza ai più bisognosi:

“Cerchiamo volontari per cucinare, servire pasti e donare generi alimentari alla mensa delle Serve dei Poveri del Boccone del Povero, in piazza San Marco 8.”

L’appello arriva in un momento critico per Palermo, dove, secondo gli ultimi dati di Caritas e Istat, il 28% della popolazione vive in condizioni di povertà relativa e il 15% in povertà assoluta. Numeri che si riflettono drammaticamente nella quotidianità: le mense della città, inizialmente pensate per sostenere poche centinaia di persone, oggi sono sommerse da migliaia di richieste.

“Palermo sta sprofondando nella miseria,” avverte Romano. “Molte famiglie, anziani e giovani non riescono più a garantire nemmeno un pasto decente. Davanti a questa emergenza, mentre le istituzioni spesso latitano, è nostra responsabilità intervenire.”

Tra i luoghi simbolo della solidarietà cittadina c’è il convento delle Serve dei Poveri, fondato da padre Giacomo Cusmano, dove ogni giorno le religiose preparano pasti per chiunque bussi alla loro porta. “Il bisogno è crescente, ma le risorse sono sempre più limitate,” spiega Romano.

Il suo invito è chiaro: “Abbiamo bisogno di tutti. Anche un piccolo contributo – che sia cucinare, servire o donare cibo – può fare una differenza enorme nella vita di chi è in difficoltà.”

Chi vuole aderire alla causa può recarsi direttamente al convento o contattare le suore ai seguenti riferimenti:

E-mail: [email protected]

Telefono: +39 329 491 9286 (sr. Rosalia)

Un gesto semplice, ma carico di umanità, può portare speranza a chi vive ai margini.