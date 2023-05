Siccome è giusto prepararsi all'estate '23 nel modo giusto, eccovi due appuntamenti a cura di DV Connection.



Iniziamo dal primo, da segnarsi in agenda già a fine maggio '23. Ogni mercoledì, proprio a partire dal 31 maggio, DV Connection propone Sunset on Hills (nella foto). L'appuntamento, una serata in vigna coi fiocchi, prende vita alla Tenuta Celinate di Scanzorosciate (BG). Pic nic & dj set. C'è tutto e di più. Il programma è all'altezza delle aspettative dei più esigenti, in ambito drink, food, musica, relax e dintorni. Si prende l'aperitivo al fresco, in una verde tenuta e si spezza il ritmo ossessivo della settimana con un po' di risate con gli amici, ovviamente con il giusto sound.



E che succede il 2 giugno? E' una una buona idea cenare e divertirsi a Bergamo, più precisamente a La Rosa Bianca di Zanica (BG). Qui infatti ogni venerdì prendono vita i dinner show di DV Connection, ovvero gli appuntamenti con Bollicine. Sono party in cui mangiare molto bene e divertirsi anche di più. Al mixer per l'appuntamento del 2 giugno, dopo i bei risultati dell'inaugurazione di fine maggio '23, c'è il sound di Luciano Bombardieri, alla voce c'è invece Max Bertanza, Alla direzione artistica c'è invece Damiano Vassalli. Difficile volere di più, quando si ha voglia di divertirsi.



A chi per vuol vivere un'estate a 5 stelle a Bergamo & dintorni, lo staff di DV Connection ha pensato a fondo. E infatti propone ben 6 party di domenica, a bordo piscina... oppure proprio in piscina, per chi preferisce. L'appuntamento è al Barbariccia Beach @ Castello degli Angeli - Carobbio. Si tratta di pool party scatenati, da vivere in costume, con gli amici, nel verde e a due passi dalla città. Sempre di domenica, DV Connection propone pure alcuni eventi al Coco Beach, hot post di Lido di Lonato (BS).



