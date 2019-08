Leolandia, conto alla rovescia per il ritorno delle Miracle Tunes

Agosto si chiude in bellezza a Leolandia con l’attesissimo ritorno delle Miracle Tunes, le 5 eroine della serie TV amatissima da tutti i bambini, che combattono il male grazie al potere della musica e del ballo. Dopo il grande successo degli ultimi mesi, il nuovo appuntamento è fissato per sabato 31 agosto: Jasmine, Emily, Julie, Sophia e Charlotte offriranno ai loro piccoli fan una giornata entusiasmante e ricca di sorprese, a cominciare dalla presentazione in anteprima assoluta del primo episodio della nuova stagione della serie TV diretta da Roberto Cenci, che vede la partecipazione straordinaria di Michelle Hunziker e Angelo Pintus nei panni della Dea Della Musica e di Demon, il Signore delle Tenebre.

Dopo la première di Leolandia, i nuovi episodi andranno in onda in esclusiva Prima TV su Cartoonito (canale 46 del DTT) dal 9 settembre, dal lunedì al venerdì alle 16.50.

Le Miracle Tunes torneranno inoltre sul palco della LeoArena per esibirsi dal vivo in un travolgente show realizzato prima d’ora solo a Leolandia e saranno a disposizione dei loro piccoli fan in diversi momenti della giornata per scattare foto ricordo e firmare autografi.

Sul sito www.leolandia.it sono ancora disponibili gli ultimi posti per partecipare ai diversi appuntamenti, mentre in loco si potrà acquistare il merchandising ufficiale, per conservare un ricordo indelebile della giornata trascorsa con le Miracle Tunes.

A Leolandia, il parco a tema che la community di TripAdvisor ha nominato il più amato d’Italia, le sorprese non finiscono mai: ad agosto, infatti, il divertimento triplica con la promo "Vieni ad agosto e torni gratis ad HalLEOween!”.

Per ogni biglietto a data fissa acquistato con ingresso fino al 31 agosto compreso, oltre al rientro gratuito entro 60 giorni dalla prima visita, la promo dà diritto ad un ulteriore ingresso gratuito in una giornata di apertura del parco a scelta tra il 28 settembre il 10 novembre 2019, quando Leolandia ospiterà HalLEOween, la grande festa dedicata al periodo più “spaventoso” dell’anno. Prenotazione eventi Miracle Tunes, dettaglio giorni di apertura e calendario rientri sono disponibili sul sito www.leolandia.it