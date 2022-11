Rispetto alle previsioni redatte nel mese di ottobre cambia decisamente poco e dunque si conferma possibile una sfida tra Steven Spielberg per il suo racconto semi-autobiografico The Fabelmans e Sarah Polley per l’applaudito Women Talking.

In questo scenario la vera novità è rappresentata dall’exploit di Gina Prince-Bythewood che per The Woman King potrebbe diventare la prima regista afro-americana a conquistare una nomination agli Oscar per la miglior regia.