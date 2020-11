In attesa che inizi ufficialmente l'Awards Season che porterà a prevedere i favoriti per gli Oscar 2021, iniziano ad emergere le prime predictions per le categorie tecniche. In particolare quest'anno sarà molto dura la sfida per la Miglior colonna sonora (Best Original Score) tra compositori di fama internazionale e nuove leve a caccia di una nomination.

Generalmente le previsioni di questa categoria, come per tutte quelle tecniche, acquistano un maggior peso dopo l'annuncio da parte dell'Academy della shortlist dei semifinalisti che possono entrare in lizza per la cinquina finale. Nel frattempo però le varie case di produzione iniziano a gettare le basi della propria Campagna per gli Oscar "spingendo" i propri film nella oscar race in modo da offrire un quadro variegato sui potenziali competitors per ogni specifica categoria.

Per quanto riguarda la Miglior colonna sonora quest'anno la coppia di compositori formata da Trent Raznor e Atticuss Ross ambisce ad un "colpo doppio" dato che le due soundtracks favorite (Mank e Soul) sono state realizzate proprio da questo creativo duo.